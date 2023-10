La radical determinación de Ana Obregón con Alessandro Lequio tras su desaire más feo

La relación entre Ana Obregón y Alessandro Lequio está más tirante que nunca. Y esa tirantez se hizo más patente si cabe esta misma semana tras el mensaje público de la actriz hacia su ex pareja desde ‘TardeAR’ y la demoledora respuesta de él.

Todo empezó cuando Ana Obregón concedía una entrevista a Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR‘, desde donde lanzaba un órdago al italiano: «La niña tiene muchas ganas de verte. Le he enseñado fotos tuyas y sonríe. Es la hija de tu hijo y creo que sería muy feliz Álex si pudieras abrazarla y estoy deseando que Anita conozca a tu hija y a María. Me encantaría que vinieseis a casa porque creo que Álex se lo merece”.

La reacción de Alessandro Lequio no se hizo esperar. Apenas un día después, en ‘Vamos a ver’, el colaborador fue demoledor con la madre de su hijo mayor: «Yo soy incapaz de estar todo el día sacando este tema y por eso me mantengo en mi silencio. Eso sí, lo que sí hay que decir es que un bebé de siete meses no tiene capacidad para desear conocer a alguien. Eso es directamente absurdo». Además, le dejó claro que su familia son su mujer, María Palacios, y su hija.

La decisión de Ana Obregón de no volver a hablar de Alessandro Lequio

Unas palabras que, según ha asegurado Sergio Pérez en ‘Fiesta’, han molestado muchísimo a Ana Obregón, quien las ha considerado como un desplante. «El hecho de que dijera que: ‘mi familia son mi mujer y mi hija’ no ha sentado bien a Ana», explicó el reportero de Europa Press en el programa de Emma García.

Unas declaraciones que enfadaron a la bióloga, quien habría decidido que no va a volver a hablar públicamente sobre Alessandro ni de la posibilidad de que conozca a su nieta en algún momento. Según el periodista, «el repetirlo constantemente le ha sentado mal. Ha ido a una firma de libros a Barcelona y su determinación es que no va a volver a hablar más de Alessandro Lequio y que le parece estupendo todo lo que ha dicho, pero lo dice en tono molesta».

Algo que se ha constatado con las últimas declaraciones de Ana Obregón en Chance. Preguntada por este medio a la negativa del italiano a ver a Ana Sandra, ha hecho oídos sordos: «Perdona que no veo, me voy a comer la cámara, no sé ni qué me dices», ha esquivado hábilmente, para poner el foco en la fundación que lleva el nombre de su hijo Aless: «Estamos muy contentos porque hemos recaudado mucho dinero para investigar el cáncer. No sé ni lo que me dices. Comprar todos ‘El chico de las musarañas’ que es un libro», ha sentenciado.