TVE orquestará el ambicioso homenaje a María Teresa Campos que desechó Telecinco

La muerte de María Teresa Campos en la madrugada de este martes, 5 de septiembre, alteró la programación de TVE. Si por la tarde se emitió un especial sobre la querida comunicadora, presentado por Anne Igartiburu, por la noche se le rindió homenaje con otro especial en ‘Lazos de sangre’, conducido por Jordi González.

El programa arrancó con distintas imágenes de la presentadora en sus numerosos programas de televisión, acompañadas por la canción de ‘Qué bonita es la vida’, de Dani Martín. «Este tema no ha sido escogido al azar. Recurrió a esta canción para acabar su autobiografía», explicó el catalán.

Junto a Jordi González, en el plató estuvieron presentes amigos y compañeros de María Teresa Campos, como Irma Soriano, Rosa Villacastín, Antonio Montero, Paloma Barrientos, Alonso Caparrós y Mariló Montero. Pero, antes de dar paso al repaso por su extensa trayectoria profesional, y también por su vida personal, el presentador conectó en directo con Carmen Borrego.

La hija menor de María Teresa tenía la deferencia de intervenir en el programa, como horas antes había hecho su hermana Terelu Campos con Sonsoles Ónega en Antena 3. Casualmente ambas concedían su primera entrevista tras la muerte de su madre en cadenas que no eran Telecinco, la cadena a la que más han estado vinculadas profesionalmente.

Carmen Borrego, rota de dolor: «Va a ser muy difícil vivir sin ella»

«La actualidad manda. Hace unos minutos ha terminado la misa que ha oficializado el Padre Ángel en honor a María Teresa Campos. Conectamos con Noelia Parra», anunciaba Jordi González, conectando con la reportera del programa, que se encontraba a las puertas del tanatorio de La Paz en Tres Cantos junto a Carmen Borrego. «Carmen, tremendo abrazo y muchísimas gracias. Mil besos, os queremos mucho», añadía el presentador.

«He tenido que quitar el retorno, porque es muy pronto para poderle escuchar todavía. Mi corazón está aquí, pero ella ya no está. Para mí estos momentos son muy difíciles”, reconocía la hermana de Terelu Campos. «¿Ha sido un día muy largo?», le preguntaba el catalán. Ella respondía con sinceridad: «Ha sido un día, un año muy largo… 4 y 5 días muy largos. Mi hermana y yo hemos estado de acuerdo de que lo importante en estos últimos meses era salvaguardar la intimidad de mi madre. Y así lo hemos hecho».

Carmen Borrego aseguró que «mucha gente se ha sorprendido con lo que ha pasado. La gente no ha entendido que no hemos hablado. Hemos contado para que no especularan y cuando ha pasado lo que ha pasado, mucha gente ha sido consciente. Ella ya descansa, pero para mí va a ser muy difícil vivir sin ella. Porque todas las madres son importantes, pero tener una madre tan grande como la mía es muy complicado».

⭕️ Carmen Borrego entra en directo en el @lazosdsangreTVE tributo a su madre, María Teresa Campos.



"Ella ya descansa, se merecía descansar. Va a ser muy duro vivir sin ella" #LazosMaríaTeresa https://t.co/eGcuDvao7w pic.twitter.com/z0Z20lINHR — La 1 (@La1_tve) September 5, 2023

Jordi González anuncia un «gran homenaje a María Teresa Campos» en TVE

Asimismo, aprovechaba la ocasión para agradecer el despliegue mediático para despedir a su madre, la que para muchos era y siempre será «la reina de las mañanas». “Se va una grande de la comunicación. Estaría orgullosa de lo que ha pasado hoy con ella, una gran periodista con mayúscula. En algún momento de su vida dudó de ser grande y hoy España la ha reconocido como la gran comunicadora que es. Por eso quiero dar las gracias a todo el país», ha dicho la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’.

En ese momento, Jordi González aprovechó para anunciar la noticia más esperada, el homenaje que le hará RTVE y que descartó inicialmente Telecinco: «Esta casa está preparando un proyecto muy ambicioso para hacer un gran homenaje a María Teresa Campos. Estoy hablando de un programa en el que tanto tu hermana como tú tenéis mucho que ver. No vamos a contar nada más de momento. Solo vamos a decir que es un homenaje».

Así lo confirmaba la propia Carmen Borrego: «Este gran homenaje que TVE quiere hacer a mi madre estaba previsto antes de lo que ha ocurrido. Pero creo que es más importante ahora que antes». Ambos coincidían en que dicha apuesta que ya prepara la cadena pública podrá «en valor lo que ha significado María Teresa para la comunicación, la televisión y para España también», sentenciaba Jordi González.