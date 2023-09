Sonia, entre la vida y la muerte, esta semana en ‘Mía es la venganza’, la serie de Divinity

‘Mía es la venganza‘ continúa con éxito su emisión en Divinity después de tener que ser cancelada en Telecinco tras un mes de emisión por sus discretas audiencias. Ahora, dos meses después de su estreno se ha convertido en el contenido estrella de la cadena temática femenina de Mediaset.

Y es que ‘Mía es la venganza’ no para de crecer y sumar espectadores en Divinity tras haber alcanzado el ecuador de la temporada y haberse descubierto algunos de los secretos que llevaban guardados desde sus primeros capítulos.

¿Pero qué va a pasar durante toda la próxima semana en la serie protagonizada por Lydia Bosch? Pues si no puedes esperar, en El Televisero te avanzamos las tramas más importantes de todos los capítulos de ‘Mía es la venganza’ del 11 al 15 de septiembre que se emite en Divinity de lunes a viernes a las 15:45 horas:

Capítulo 66 de ‘Mía es la venganza’ – Lunes 11 de septiembre

Después de sufrir un accidente automovilístico, Sonia es operada de urgencia en el hospital, donde se debate entre la vida y la muerte. Destrozada tras saber que Mario es en realidad Lucas Moreno, el acosador de su madre, Olivia decide contárselo a su hermano Fernando y a Alejandro.

Mario, por su parte, se plantea marcharse de ‘Los Olivos’ definitivamente, pero antes debe llevar a cabo una última labor. Además, Orson ha logrado su objetivo de casarse con Fernando, por lo que solo le falta deshacerse de Ana.

Capítulo 67 de ‘Mía es la venganza’ – Martes 12 de septiembre

Tras despertarse en la cama del hospital, Sonia asegura que Jaime, su exmarido aparentemente fallecido, es quien la perseguía en el coche. Este provocó el accidente. Una declaración que sus hijos, Olivia y Fernando, achacan a las alucinaciones que ha estado sufriendo últimamente.

Por otra parte, Mario abandona el club junto a Lola, mientras Olivia le asegura que no parará hasta devolverle todo el daño que le ha causado. Sin embargo, la hija de Sonia Hidalgo está a punto de descubrir que Mario tiene un as en la manga.

Capítulo 68 – Miércoles 13 de septiembre

Mario asegura a Olivia que si lo atacan revelará que Sonia es responsable de la muerte de Pedro. Madre e hija acuerdan que lo más oportuno es no enfadar a su enemigo. Tras saber por su hijo Gonzalo que Sara no está bien con su novio, Luisa trata de acercarse a su hija, pero ésta la rechaza. Tras saber que Arturo no tiene trabajo, Víctor le ayuda a buscar uno.

Entretanto, Fernando discute con su madre sobre el contrato matrimonial para Orson y se niega a que su novio lo firme. Además, Sonia Hidalgo continúa ingresada en el hospital y Mario explica a Lola que sigue adelante con su plan para acabar con la propietaria de ‘Los Olivos’. Por otra parte, Olivia y Alejandro se reúnen con el responsable del fondo de inversión y se llevan una enorme sorpresa al ver quién es.

Capítulo 69 – Jueves 14 de septiembre

Mario se presenta ante los Hidalgo como responsable de la gestión del fondo de inversión que ha adquirido el 40% de las acciones de ‘Los Olivos’. Les comunica que pretende trabajar activamente en la dirección del club, por lo que tendrán que verse a diario. A pesar de la oposición de Sonia y Fernando, la familia Hidalgo sabe que tendrá que aceptar sus condiciones.

Sonia, por su parte, culpa a su hija Olivia y a Alejandro de la entrada de Mario en el accionariado de la empresa y está decidida a hacer algo al respecto. Por otra parte, Mario y Olivia buscan la complicidad de Lola y Bosco, respectivamente, para aliviar la tensión que les producen la nueva situación. Entretanto, Paola no perdona a Candela que Carlos la prefiriera a ella y la maltrata con sus mordaces comentarios.

Capítulo 70 – Viernes 15 de septiembre

Tras vivir sendas noches de amor, Olivia decide volver con Bosco, mientras Mario estrecha su vínculo con Lola. Sin embargo, cuando unos y otros se cruzan, saltan chispas. Por otra parte, la reincorporación de Mario al club como responsable no resulta fácil, ya que sus antiguos compañeros lo rechazan, sintiéndose traicionados.

Tras perder su despacho porque se lo arrebata Mario, Lorenzo, el jefe del personal de ‘Los Olivos’, presenta a Sonia su dimisión. Entretanto, Sonia se disculpa con Olivia y celebra que su hija haya retomado su relación con Bosco. Durante la reconciliación entre madre e hija, Olivia le pregunta a Sonia si ella mató a Marta. Tras descubrir que Orson ha cometido un error imputando al club los gastos de la celebración de la cena por su boda, Fernando da la cara por él. Además, una sombra amenazante acecha a Sonia mientras duerme.