Sandra Sabatés se refirió a María Teresa Campos con este significativo gesto en ‘El intermedio’

Como no podía ser de otra forma, el recuerdo a María Teresa Campos, quien ha fallecido este martes 5 de septiembre a los 82 años, también ha marcado el inicio de ‘El Intermedio’. Antes de empezar, Sandra Sabatés y el Gran Wyoming han dedicado unos segundos para recordar a la veterana comunicadora.

Tal y como ha recordado Sandra Sabatés, fue «una mujer pionera en el periodismo y en la comunicación». «Nos abrió camino a muchas y sin ella no se podría entender la televisión en España», añadió la periodista. A continuación, tomó la palabra al presentador del programa, quien aprovechó la ocasión para dar el pésame a la familia Campos.

«Mando un abrazo muy fuerte a la familia de esta gran compañera y amiga», sentenció Wyoming, antes de continuar con la escaleta normal del programa en un día arcado por la reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Así como por las exigencias que Carles Puigdemont hace a Pedro Sánchez para votar a favor de su investidura.

Sandra Sabatés y Sandra Barneda coinciden en que María Teresa «abrió camino a muchas»

El fallecimiento de María Teresa Campos ha sido, este martes, el tema central de todos los programas de televisión. Un medio en el que, para muchos, ella fue la reina indiscutible. Sandra Barneda y Sonsoles Ónega no podía reprimir las lágrimas al recordar, en sus respectivos programas, a su compañera.

A la presentadora de ‘Así es la vida‘ incluso se le quebró la voz a la hora de hablar de la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego. «El mundo se nos ha parado desde que nos hemos enterado de la muerte de María Teresa Campos. Es complicado mirar esa fotografía que tengo delante de mí y saber que ya no está. Hace un tiempo que María Teresa dejó la televisión. Pero la gente que deja ese rastro infinito parece que siempre está en la televisión», empezaba diciendo la periodista catalana nada más arrancar el programa.

«Ha sido un referente, ha abierto caminos, nos ha enseñado a todos… Pero, más allá de lo profesional, me gustaría destacar, que en este mundo cruel, que es nuestra profesión, que un día estamos y otro no, aunque nos veáis en casa, luego tenemos nuestra vida, nuestras luces y nuestras sombras. Lamemos las heridas, nuestros fracasos… María Teresa Campos, a pesar de estar tantos años liderando, este mundo cruel no le arrancó el corazón», concluía Sandra Barneda, con lágrimas en los ojos. Unas palabras muy similares a las pronunciadas por Sandra Sabatés.