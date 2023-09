Lo que ocurre entre Sobera y un soltero de ‘First Dates’ es algo insólito en toda su historia

Carlos Sobera se ha visto obligado a reprender a un soltero de ‘First Dates‘ durante la entrega de este miércoles 27 de septiembre. Y es que el joven se ha negado a pagar lo que debía, una actitud jamás vista en el programa de citas de Cuatro.

Tariq y Ana estaban ya con los postres cuando llegó una de las gemelas con la cuenta. Al ver lo que tenían que pagar, él hizo un gesto de marcharse corriendo a su compañera. Vamos que Tariq quería hacer un ‘sinpa’ como se suele decir coloquialmente, algo que dejó anonadada a su cita.

«¿Que nos vayamos sin pagar?”, preguntó Ana, sin dar crédito, mientras que él le pedía que bajara la voz. «Si hacemos un ‘sinpa’ tendré que pagar yo porque no corro», bromeó la soltera. «Les decimos que hemos dejado el dinero en el vasito y ya está, nos piramos», añadía el joven, mientras ella le miraba incrédula.

Segundos después, la camarera regresaba a su mesa preguntando si ya habían depositado el dinero. «Paga mi colega», espetó Tariq, pero Ana no dudó en corregirle: «No, yo no voy a pagar lo tuyo, qué morro. Estoy desempleada ahora mismo». Pero su cita insistía: «Yo también lo estoy. Es por romper los patrones!». Sin embargo, ella aseguraba que no tenía más dinero que el justo para su cena.

Frente a las cámaras del programa, Ana confesó que «a mí no me importa invitar, soy generosa, pero no traer el dinero cuando sabes que vas a una cena y exigir que pague yo o que salgamos corriendo. Me parece totalmente fuera de lugar». Por su parte, Tariq, también frente a las cámaras, se reía dejando claro que «no he venido a pagar nada».

Cuando el soltero se levantó de la mesa dispuesto a irse sin pagar, Carlos Sobra se acercó a él para ver lo que ocurría: «No sé a qué estás acostumbrado en tu pueblo pero en el mío… este tiene una cara que se la pisa, vamos». En ese momento, la camarera vio que el bote seguía sin el dinero de la cena de Tariq, así es que se lo volvió a pedir: «Es que no quiere pagar, tiene que pagar».

La situación cada vez se fue haciendo más tensa, con el comensal negándose a pagar lo que le correspondía: «No tengo un chavo. Pensaba que me iba a invitar ella, ¿no me invitarás tú? Algún papelito tendrás, Carlos coño». No conforme con marcharse del restaurante gratis, el soltero pidió además un vasito de agua antes de salir, hasta que Carlos Sobera le paró los pies: «No, el agua es gratis para los buenos. Venga te voy a invitar yo», acabó diciendo el presentador.

Finalmente, ante las cámaras él dijo que sí, que tendría una segunda cita con Ana. Pero ella, como era de esperar, se negó en rotundo: «No sé si te voy a perdonar lo del ‘sinpa'», sentenció.