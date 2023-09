Una comensal de ‘First Dates’ monta un pollo a Carlos Sobera: «No te pases ni un pelo»

‘First Dates’, el programa de citas que presenta Carlos Sobera en Cuatro cerró la semana con José y Miranda como una de las parejas protagonistas. Ella, una malagueña de 22 años, se presentó como una gran aficionada a los viajes, motivo por el cual decidió ser azafata de vuelo.

En cuanto al amor, la soltera reconoce no haber tenido suerte. Miranda busca un hombre que «no fuese retrasado, homófobo o racista». Aunque en estos momentos «el amor de su vida», como ella misma lo llama, es su perro. Sin embargo, cuando le enseñó la foto de su chihuahua a Carlos Sobera, el ambiente se tensó.

«Esto es amor porque dice ella que es lindo. Bueno lindo…», le soltó el presentador. Un comentario que a la soltera no le hizo ninguna gracia, y así se lo hizo saber: «No te pases ni un pelo con mi perro. Te lo digo desde ya». El comunicador vasco seguía dudando de la belleza de la mascota, mientras ella insistía en que era precioso.

Carlos Sobera echa más leña al fuego: «Es que da miedo»

Para poner fin a la tensa situación, Carlos Sobera fue a buscar a José, si cita, un gaditano de 29 años apasionado de la escalada y el fútbol. Cuando los solteros se conocieron, el presentador volvió a tirar de su fino sentido del humor, diciéndole a José: «Acércate. Es que da miedo». Tras lo que Miranda le espetó: «Tú no le vayas a hacer caso a este que dice que mi perro es feo».

«Cuando te enseñe la foto del perro di que es bonito», aconsejó Carlos Sobera al joven, insistiendo en que él no había dicho que el perro fuera feo. «Has dicho que no es bonito, lo has maquillado», le reprochaba la malagueña. Hasta tal punto llegó la situación que incluso Matías Roure tuvo que intervenir para defender al presentador: «No te voy a permitir que digas que Sobera dice calumnias». «¿Tú que opinas lo mismo?», zanjó ella.

Miranda y José descubrieron tener más diferencias que semejanzas

Tras este momento de tensión, y ya entrados en materia, Miranda reconoció que José le había parecido muy guapo. Pero, cuando la soltera le enseñó una foto de su mascota, su cita le confesó: «No aguanto a esos perros, están todo el día ladrando y no los soporto». Instantes después, la pareja se trasladó a la mesa, para hablar de los puntos que tenían en común.

Precisamente, una de las cosas en las que coincidían era en su amor por el deporte, aunque la escalada no era algo que ella estuviera dispuesta a hacer. «Sería un problema porque me encantaría compartirlo con mi pareja», reconoció él. En otro momento de la velada, Miranda sorprendió a José cuando admitió no haber probado nunca el alcohol y tener pánico al mar. De esta forma, los solteros habían encontrado más diferencias que semejanzas, por lo que en la decisión final, ambos decidieron no darse una segunda oportunidad.