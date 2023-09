Las redes se ceban contra Isabel Pantoja por lo visto en ‘El Hormiguero’: «Ridículo espantoso»

Tras casi tres años sin aparecer en televisión, Isabel Pantoja reaparecía este lunes como madrina de la temporada 18 de ‘El Hormiguero‘. La tonadillera visitaba el programa de Pablo Motos después de que en 2017 le otorgara su máximo histórico con su primera entrevista tras salir de prisión.

Como era de esperar, la entrevista de Pablo Motos a Isabel Pantoja ha sido casi un masaje donde la tonadillera ha aprovechado para lanzar dardos a Telecinco al bromear con su «secuestro». Así, no ha dudado en desmentir que ella esté recluida en Cantora por culpa de su hermano Agustín.

Durante la entrevista, Isabel Pantoja no ha tenido reparos en hablar de toda la gente que tiene a su alrededor sin mencionar a ninguno de sus dos hijos. Por si fuera poco, no ha dudado en decir que ha habido mucha gente que le ha hecho daño que tendría que pedirla perdón mientras ella considera no haber hecho mal a nadie.

Asimismo, Isabel Pantoja ha hablado del libro-disco recopilatorio que sacará en Navidades con motivo de su 50 aniversario en el mundo de la música. Un disco que lleva como portada una foto de cuando ella tenía solo 7 años y comenzó su trayectoria como cantante.

Como colofón a su visita a ‘El Hormiguero’, Isabel Pantoja ha querido cantar uno de sus temas. «Yo siempre que vengo a tu programa me encanta cantar y como es lo mío y es a lo que me dedico, estoy encantada de venir a cantar», le reconocía la tonadillera a Pablo Motos.

Lluvia de críticas a Isabel Pantoja y ‘El Hormiguero’

Sin embargo, lejos de cantar en directo Isabel Pantoja optaba por hacer playback, algo que ha generado un sinfín de críticas en redes sociales. Así, han sido muchos los espectadores los que han criticado a la artista por no ser capaz de cantar en directo.

Ver a una orquesta haciendo como que toca, y a Isabel Pantoja haciendo como que canta en El Hormiguero, es de lo que más vergüenza me ha dado en TV en mucho tiempo #PantojaEH — ~.Gon.~ ♪♪ (@GonzaPinillaATM) September 4, 2023

El playback de la #PantojaEH es lo más patético que he visto hoy. Diez minutos para sacar a una banda, y los pobres to apuraos que no sabían donde meterse: uno masticando chicle, otro tocando la trompeta sin apretar… Ridículo espantoso — Lolo Felipe (@Lolofelipe) September 4, 2023

