La fuerte insinuación de Carmen Alcayde sobre la verdadera cara de Gustavo en ‘GH VIP’

La participación de Gustavo Guillermo en ‘GH VIP‘ sigue dando de lo que hablar incluso entre sus propios compañeros. La última en pronunciarse ha sido Carmen Alcayde, quien ha asegurado conocer detalles hasta ahora desconocidos de su compañero de reality. Una información que tumbaría la imagen del que fuese chofer de María Teresa Campos.

En un primer momento, Marta Flich ha comentado: «Quiero pedirle a los colaboradores que estéis muy atentos a las insinuaciones que hace Carmen Alcayde sobre Gustavo, el que fue mano derecha de ‘La Campos’ durante más de treinta años».

Acto seguido se han podido ver las imágenes en las que, mientras Gustavo dormía, Carmen Alcayde se ha abierto en canal sobre su compañero. «Yo por ejemplo con una persona con mucho carácter no me enfrento, pero a lo mejor con un Gustavo sí», ha comenzado diciendo.

A pesar de reconocer que sería injusto, Carmen Alcayde le ha soltado un pequeño dardo a su compañero al asegurar: «Yo no me invento la vida, tío». En la misma línea, la concursante ha proseguido diciendo: «A mí antes de entrar me han contado una cosa que yo no se la quiero decir. Porque no, no, no, ni de coña… porque yo quiero que él tenga su concurso y esté cómodo, y pueda vender que es buena persona y tal».

https://x.com/ghoficial/status/1704243126351581559?s=20

Belén Rodríguez reprende a Carmen Alcayde desde plató

La intervención de Carmen Alcayde no se ha quedado ahí, sino que ha apuntado: «Si de repente tiene mal humor, pues ya se verá qué tal es ese mal humor. Oye, que todo el mundo tiene mal humor». En plató estas declaraciones han provocado la réplica de Belén Rodríguez: «Me sorprende que Carmen diga que no le quiere fastidiar el concurso y, por lo tanto, no va a contar lo que le han dicho, pero ya lo está haciendo».

De igual manera, ha proseguido diciendo: «Ya poco hemos aprendido si ya sabemos que no hay que difundir rumores». Finalmente, la tertuliana no ha tenido reparo en defender el papel del que fuese mano derecha de María Teresa: «Gustavo es buena persona. Se habrá equivocado como lo hacemos todos en la vida y a lo mejor no lo ha hecho de la mejor manera».