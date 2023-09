La exmujer de Alejandro Sanz habla abiertamente ante lo que le está pasando al cantante

Alejandro Sanz volvía a preocupar a todos sus seguidores hace tan solo unos días con un nuevo mensaje publicado en sus redes sociales a altas horas de la madrugada. «En estas noches es cuando quisiera poder escribir a mis padres para decirles que estoy bien. Que lucho cada día, que me reconcilio con la vida cada día y que les echo de menos con toda mi alma. Nunca todo es perfecto, pero merece la pena la vida», escribía en su perfil de X, antes Twitter.

Sobre estas palabras se ha pronunciado su exmujer, Raquel Perera, ante las cámaras de Europa Press. Ella ha sido uno de sus máximos apoyos en estos difíciles momentos. La expareja del cantante confirmaba que este se encuentra cada vez mejor: «Yo hablo con él y está bien, pero él mismo lo dice. Lo bueno que tiene es que lo manifiesta y va diciendo todo lo que le va aconteciendo».

No obstante, Raquel Perera reconoce que «esto es un trabajo de día a día. Creo que el tema de la salud mental es algo que no solamente hay que tratarla cuando está mal, sino también como prevención para no estar mal. La higiene mental es algo que tenemos que practicar todos». Además, deja claro que entre ellos sigue habiendo una relación excepcional y que siempre serán familia.

El preocupante mensaje de Alejandro Sanz que hizo saltar todas las alarmas

Fue el pasado mes de mayo cuando Alejandro Sanz hizo saltar todas las alarmas al publicar varios preocupantes mensajes en sus redes sociales. En ellos, el cantante se sinceraba sobre su salud mental y reconocía no estar bien.

«No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano», escribió en aquel momento Alejandro Sanz en su perfil de Twitter. A ello se sumó la noticia de su separación de Raquel Valdés, tras más de cuatro años de relación.

Pese al delicado momento que ha estado viviendo, el cantante ha estado durante todo el verano inmerso en su gira de conciertos por España, donde ha recibido el cariño de todos sus seguidores. En unos días, comenzará su tour por Latinoamérica, donde también es muy querido.