José Antonio León esclarece por qué ‘no’ a ‘Cuentos Chinos’ y su relación con Jorge Javier

José Antonio León acaparaba los titulares esta semana tras conceder una entrevista a La Razón en la que declaraba que no ficharía por ‘Cuentos Chinos’, el nuevo y fallido programa de Jorge Javier Vázquez en Telecinco; y que, en cambió, sí se vería en ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos.

El revuelo ha estado servido y, consciente de ello, el ex reportero de ‘Sálvame’ se ha visto en la obligación de pronunciarse a través de sus redes sociales y diluir las elucubraciones erróneas o torticeras que se han hecho tras esa controvertida entrevista.

Lo primero que hace José Antonio León es cargar contra la profesionalidad de los medios de comunicación y acusarles de retorcer las noticias. No obstante, al menos admite que es precisamente de lo que ha vivido ‘Sálvame’ durante 14 años en la programación de Telecinco.

«Veo que se sigue haciendo mal periodismo y se interpreta la noticia según la conveniencia. Quizás en eso tuvimos algo de culpa desde el programa. Creamos mala escuela que siempre he combatido», empieza publicando el periodista andaluz en su cuenta de X (antes Twitter).

Pero José Antonio León no se queda ahí y aclara sus palabras en el citado medio. «He leído titulares de que si traiciono a Jorge Javier o la puñalada a Jorge Javier. No señores, no. La puñalada la estáis dando vosotros y usándome como tonto útil. Eso esta ya muy manido. Me encantaría trabajar con @jjaviervazquez en cualquier ámbito. Otra cosa son mis razones personales para hacerlo o no. Pero nunca por Jorge», sentencia. ¿Se trata entonces de desavenencias con cadena o productora? La duda queda en el aire y, ante ello, León advierte: «Dejad de manipular. El que quiera saber más que contraste».