‘GH VIP’ decepciona hasta a los concursantes, en pie de guerra contra el guion de Telecinco

Ion Aramendi ha vuelto a hacerse cargo una noche más del debate dominical de ‘GH VIP‘. Como viene siendo habitual, el presentador vasco ha conectado con los concursantes que se encontraban reunidos en el salón de la casa esperando a la emisión. Sin embargo, parece que Ion no les ha prestado la atención que ellos deseaban a tenor de las críticas y reproches que éstos han vertido sin tapujos.

Dichas rajadas se han podido ver a través del canal 24 horas de ‘GH VIP’. Los concursantes se han sentido ignorados debido a la constante emisión de vídeos, al abuso de la publicidad y al desarrollo de otras dinámicas, y así lo han hecho constar. En concreto, Oriana Marzoli ha sido la primera en estallar junto a Albert, Laura Bozzo y Carmen Alcayde.

Desde el primer momento, la venezolana se ha mostrado enfadada por el trato recibido. «Llevan un rato de programa», comentaba una compañera. Ante ello, Oriana ha apuntado: «Ya, pero tía, pueden saludar saludándonos a nosotros». Lejos de quedarse callada, ha proseguido recriminando a Aramendi: «Es el colmo, ¿quién está haciendo esto? Nosotros, ¿no? Pues salúdanos».

Cabe recordar que el presentador ha conectado con la casa al principio del debate. A pesar de dar las buenas noches en general, Ion Aramendi se ha dirigido únicamente a los nominados para que participasen en una de las novedades del debate: la puja secreta. «Buenas noches. Atención, Álex, Luca, Karina, Zeus… por favor, los cuatro nominados al ascensor, inmediatamente», han sido las palabras que han molestado sobre manera a Oriana Marzoli.

Los concursantes se rebelan fuertemente contra la organización de ‘GH VIP’

La cosa no se ha quedado ahí ni mucho menos, puesto que también han salido a la luz nuevas conversaciones en las que Oriana incitaba a Laura Bozzo para hacerla estallar. «No sé como te tratan así, no sé cómo lo permites con tu trayectoria», le ha comentado. Ante ello, la argentina también se ha declarado indignada por la poca visibilidad que estaban teniendo: «Es verdad. Voy a ir a hablar en serio. Ya me parece una falta de respeto». Precisamente en ese instante, Oriana ha retomado la conversación asegurando: «Mínimo tronco, un mínimo de respeto. Dame un segundo del protagonismo que nos merecemos. O sea, la importancia».

Sol Macaluso, quien también estaba en el salón, ha aprovechado para apuntar: «Para eso que no conecten los domingos, que monten los vídeos con lo que quieren mostrar». «Nosotros, ¿qué pintamos?», se ha preguntado Oriana a la par que Susana Bianca compartía: «Ni un hola casi porque no ha dado tiempo a nada».

También Michael ha ironizado con la situación asegurando: «Podemos ponernos la misma ropa para el martes». «A mí me jode haber gastado ese look», se ha podido escuchar en el salón. Un comentario que ha dado pie a una nueva rebelión. «Próximo domingo todos en pijama», ha ideado Michael, ante lo que Oriana ha secundado dicha idea asegurando: «Verdad, rebelión. Todos en pijama».

Dios mio es que es normal que estén así, es un coñazo de debate desde dentro y desde fuera. Lo normal sería que pusieran videos dentro de la casa como se ha hecho de toda la vida…



★#GHVIPDBT2 #OrianaDBT2 pic.twitter.com/0rMiGBrEG7 — 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒂𝒓𝒊𝒔𝒕𝒂 ✈︎ (@comentadarista) September 24, 2023