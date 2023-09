Ferreras estalla como pocas veces ante el acoso sexual a una reportera: «Es inaceptable»

Han pasado dos días desde que Isa Balado, reportera de ‘En boca de todos’ en Cuatro sufría una agresión sexual en pleno directo al ver como un individuo le tocaba el culo. Pero las reacciones no cesan. El último en pronunciarse ha sido Antonio García Ferreras este jueves en ‘Al rojo vivo’.

Tras emitir las imágenes del programa que presentan Diego Losada y Nacho Abad en Cuatro, el presentador de ‘Al rojo vivo‘ era rotundo al expresar su opinión después de contar que la jueza había decidido dejar en libertad al hombre.

«Muchas presentadoras y reporteras, cuando han tenido que hacer este tipo de trabajos en la calle, han sido víctimas de esto. Afortunadamente, ha habido un antes y un después en este país y esto empieza a ser una noticia inaceptable«, recalcaba Antonio García Ferreras volviendo a mandar todo su apoyo a Isa Balado, la reportera de Cuatro.

Tras él, Ferreras le daba paso a su compañera Verónica Sanz, que aprovechando el caso de la reportera de Cuatro rescataba lo que vivió ella en primera persona en un directo para ‘Las mañanas de Cuatro’ hace 11 años. «Creo que todas hemos sido víctimas de ello. Toda reportera que ha estado en una aglomeración o en un evento con mucha gente donde la euforia se desata, incluso sin llegar a eso, se ha encontrado con abuso de muchos tipos, vejaciones e, incluso, tocamientos. A mí me ha pasado, pero creo que le ha pasado a todas», defendía la presentadora de ‘Sábado clave’.

Verónica Sanz y Antonio García Ferreras celebran cómo ha cambiado la sociedad en 12 años

«Tú lo denunciaste en su tiempo, y es verdad que no tuvo repercusión», soltaba entonces Antonio García Ferreras antes de emitir el reportaje en el que Verónica Sanz vivió algo muy parecido. «La España de hace 12 años. Somos un país mejor. Fíjense, ahora esto es inaceptable. Debería haberlo sido también«, sentenciaba el presentador.

Mientras que Verónica Sanz incidía en que «me sentí extraña y la angustia que pasé, porque, aunque somos profesionales, mantienes el tipo, y a mí cuarenta matones no van a impedir hacer mi trabajo. No me van a frenar, pero lo pase mal porque me estaban manoseando y agarrando. En el tercer o cuarto directo lo dije, y lo que obtuve fue una broma. Entonces, te desactivan como una persona que está viviendo un momento delicado. Recuerdo que me fui muy rápido de allí y lo dejé en el olvido», recordaba la presentadora este jueves.

«Esa fue toda la ‘denuncia’. 11 o 12 años más tarde, he querido recordarlo porque cuando vi lo que le pasaba a la compañera. Es el mismo plató. El mismo estudio. Desde esa misma mesa las cosas han cambiado«, terminaba diciendo Verónica Sanz. «Afortunadamente, gracias también a que las mujeres han dicho se acabó», sentenciaba Ferreras.

No obstante, la jueza Marta María Gutiérrez del Olmo dejó en libertad sin medidas cautelares al hombre arrestado este martes tras tocar el culo a la reportera de Cuatro al no apreciar situación de riesgo ni la existencia de violencia. Pese a todo, Alfonso Pérez Medina, experto en tribunales de la Sexta recalcaba que el individuo ha sido imputado por un delito de agresión sexual aunque esté en libertad.