Estos son los sueldazos de Raquel Sánchez Silva, Julian Iantzi y Paula Vázquez en TVE

‘El Conquistador‘ es la gran apuesta de La 1 para esta nueva temporada. La televisión pública ha apostado por el reality show, que nació en la televisión vasca ETB con un gran éxito, para dos de sus prime time de la semana. Sin embargo, las audiencias no les están acompañando como esperaban en un principio, llegando este lunes 25 de septiembre a caer al unidígito (9% de cuota de pantalla).

TVE apostó por el reality show de supervivencia de una forma clara. Llevó a todo su equipo a República Dominicana, donde estuvieron grabando el ambicioso formato durante dos meses. Hasta allí también se desplazaron sus dos presentadores Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi, de los que ahora sale a la luz la gran cantidad de dinero que se han llevado por ponerse a los mandos del formato.

Según desvela TVienes tras una petición al portal de transparencia de RTVE, Julian Iantzi se lleva 68.282,64 euros por las grabaciones de ‘El conquistador’. Lejos se queda de Raquel Sánchez Silva, que recibe casi 30.000 euros más, llevándose 98.000 euros por los dos meses de grabación.

98.000 euros por dos meses de grabación, una cifra que podría variar

Cabe destacar, como detalla la citada fuente, que «estas cifras están sujetas a liquidación al finalizar la producción, pudiendo ocurrir que el importe final recibido por los presentadores fuera inferior». De la misma manera, en el sueldo de Raquel Sánchez Silva no estría incluido su trabajo por ponerse al frente del debate de ‘El conquistador’, que no estaba previsto en un primer momento y que ha acabado fracasando.

En cuanto a las audiencias se refiere, cabe destacar que ‘El Conquistador’ no ha empezado con buen pie en el prime time de La 1. Se estrenaba con un 11,9% de share y 1.048.000 espectadores, que llegaban a aumentarse hasta el 12,5% y 1.200.000 televidentes. No obstante, este mismo lunes tocaba fondo al desplomarse al unidígito con un 9% de share y solo 776.000 espectadores.

¿Cuánto cobró Paula Vázquez por ‘El puente de las mentiras’?

Una de las grandes apuestas de La 1 para el verano fue ‘El puente de las mentiras’, la adaptación española del concurso de la BBC, ‘Bridge of lies’. No obstante, el programa no lograba el mismo éxito que el formato original en la cadena inglesa, dado que ha mediado un 8,8% de share y 832.000 espectadores en el prime time del miércoles.

Pese a ello, Paula Vázquez, presentadora del programa, se habría llevado 80.000 euros por ponerse al frente del formado, según publica también TVienes. O lo que es lo mismo, la conductora habría cobrado 10.000 euros por cada entrega del concurso. Este caché estaría dentro del presupuesto del programa, un total de 1.760.940,40 euros, 220.117,55 por emisión.