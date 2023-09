El estallido de Adela González en La Sexta por el que tiene que pedir perdón: «Se acabó»

Este sábado 16 de septiembre, ‘Más vale sábado‘ ha dedicado parte de la tarde a tratar uno de los temas más polémicos de la semana, la agresión sexual que sufrió la reportera de ‘En boca de todos’ Isa Balado. Un asunto sobre el que Adela González no lo ha podido evitar y ha explotado.

Todo sucedió cuando la joven reportera se encontraba haciendo una conexión en directo para el programa de Cuatro que presenta Nacho Abad. En un momento dado, un individuo se acercó a ella y le tocó el culo, impidiéndole hacer su trabajo. Antes de irse, le volvió a tocar la cabeza de mala manera. El hombre fue detenido a los pocos minutos.

El programa vespertino de La Sexta contó con Verónica Sanz, que vivió un episodio similar hace 12 años, cuando también era trabajadora de Cuatro. ‘Más vale sábado’ ha analizado las diferencias entre ambas situaciones. En aquel momento, Sanz explicó que le estaban «pellizcando el culo todo el rato». Pero la respuesta del presentador que se encontraba entonces en el plató fue muy distinta a la de Nacho Abad, quien no dudó en insultar al acosador e incluso llamar a la policía para que lo detuvieran.

«Se ve durante bastantes segundos cómo me están magreando, agarrando, me sujetan, me cogen por detrás… Me tuve que encaramar a una ventana, no sabía qué hacer. Ya en el tercer directo, lo más fino que me sale decir es: ‘Me están pellizcando el culo'», explicó la actual presentadora de ‘La Sexta Clave’.

«Es verdad que lo dije con media sonrisa, no fueran a decir que era una exagerada. Soy una reportera, me han mandado aquí, cumplo, pero llevo mucho rato pasando angustia y lo dije», prosigue Verónica Sanz, recordando la frase que le soltó en ese momento al presentador: «No son tontos, se aprovechan».

Adela González explota y tiene que pedir perdón: «Me caliento mucho, perdonadme»

Tras escuchar el testimonio de la periodista de La Sexta, Adela González no pudo contenerse y acabó explotando: «Has dicho una palabra importante. ‘A ver si van a pensar que soy una exagerada’. Encima que te están pellizcando el culo, tú te sientes culpable porque si dices algo te lo van a recriminar. Eso es el día a día. Está muy bien que se haya dicho. ‘Se acabó'».

«Se acabó para esas personas que creen que pueden. Y es que, además, se está viendo. Es muy gracioso, ¿verdad? ¡Pues no lo es! Es un delito. Me caliento mucho, perdonadme«, se ha disculpado Adela González tras este arranque más que justificado.

Pese a todo esto, Verónica Sanz ha querido sacar algo positivo de una situación tan desagradable: «Esta semana, lo he querido poner sobre la mesa en positivo. Cuando vi lo que pasó con Isa Balado y vi la reacción dije: ‘Bien’. A mí se me invalidó. Han pasado 12 años y tengo la sensación de que han cambiado las cosas. Lo he querido sacar como algo positivo. Vamos bien, siguen pasando cosas, pero por lo menos hay una condena social», sentenció la periodista.