Sandro Rey no tiene clemencia con Cristina Tárrega y su programa de Telecinco: «Es nefasto»

Tras un largo tiempo desaparecido, Sandro Rey ha reaparecido y no ha dudado en lanzar zascas a diestro y siniestro contra Telecinco y algunos de sus rostros como Jorge Javier Vázquez o Cristina Tárrega. Lo ha hecho en una entrevista en El Mundo en la que además apunta el motivo de su desaparición de la cadena de Mediaset.

Sandro Rey se hizo muy popular como vidente presentando programas en la madrugada de La Sexta hace más de diez años. A partir de ahí, el interés por él fue tal que Telecinco decidió ficharle como concursante de ‘¡Mira quién salta!’ y posteriormente de ‘GH VIP 3’.

Tras ello, el vidente desapareció como por arte de magia. Ahora, Sandro Rey apunta a un veto promovido por Jorge Javier Vázquez y Belén Rodríguez. Pese a ello, no duda en proponerle un formato a Telecinco para su vuelta y aprovecha para lanzar un dardo a Cristina Tárrega por ‘La vida sin filtros’.

«Si hoy no estoy en Mediaset es porque ciertas personas me cerraron las puertas. Hablo de Jorge Javier y de Belén Rodríguez, por ejemplo. A mí ellos me vetaron de Telecinco», asegura Sandro Rey en la citada entrevista y sin ningún tipo de pudor.

Por todo ello, no duda en sentenciar el futuro de Jorge Javier Vázquez pese a que está confirmada su vuelta a Telecinco con ‘Cuentos chinos’. «Cuando yo estaba en ‘Gran Hermano’, él decía que yo era la persona más mala del mundo después de Zapatero. Pero aquí el único malo es él. Y ahora ahí está, en el sofá con la mantita. Le auguro un futuro largo allí, con ese burro en su jardín, mirando el cielo o la tele», recalca Sandro Rey.

Cristina Tárrega, otra de las víctimas del vidente

Pero además de atacar a Jorge Javier y Belén Rodríguez, Sandro Rey también saca la artillería contra Cristina Tárrega al reírse de los datos que cosecha ‘La vida sin filtros‘ cada sábado en el prime time de Telecinco. Y por si fuera poco le acusa de copiar a otros formatos.

«Yo le garantizo a Mediaset que, si me llaman, yo logro hacer un programa de gran audiencia. No como el de Cristina Tárrega. Ese es un programa copiado de otros programas. Durará dos telediarios. Tiene un 8% de share. Es nefasto«, defiende el vidente. «Si yo pudiera hacer mi programa de madrugada en Mediaset claro que lo haría. Estaría encantado y estoy segurísimo de que funcionaría», añade.