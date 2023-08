Patricia Pardo sorprende al reaparecer así en pleno embarazo y apartada de Telecinco

Fue el pasado 29 de julio cuando Patricia Pardo y Christian Gálvez sorprendían a todos al anunciar a través de sus respectivas redes sociales que estaban esperando su primer hijo en común. Y no solo eso, sino que, además de su embarazo, comunicaban que se habían casado en secreto hace un año.

Desde ese mismo momento, aprovechando el periodo estival, la pareja ha estado desaparecida y apartada de sus trabajos en Telecinco. Patricia Pardo se ha ausentado de ‘El programa de Ana Rosa’ tras despedirse a comienzos de agosto y su marido también ha cogido vacaciones en ’25 palabras’, el concurso que presenta en las tardes de la cadena. Juntos han disfrutado de unas semanas de relax y desconexión, cogiendo fuerzas de cara a la próxima temporada y a los retos televisivos que se les avecinan.

La periodista gallega ha querido hacer un alto en sus vacaciones para acudir al podcast de ‘Palabras al microscopio’, en el que se habla de ciencia y comunicación. La presentadora de Mediaset se sinceró sobre sus pasiones frustradas y del camino que podría haber escogido de no haberse decantado por el periodismo: «¿Qué hago? ¿Me quedo en Santiago estudiando Medicina? Y al final opté por venirme a Madrid y llevo aquí ya… voy a hacer 22 años». De esta forma, desvelaba que podría haber sido médico.

Pese al éxito conseguido en su faceta como periodista, aún a día de hoy se plantea si tomó la decisión correcta: «Pero sí que es verdad que tuve ese planteamiento. Y hay veces que lo pienso: ‘Es que tendría que haber estudiado medicina y quedarme en Santiago'».

Alfredo Corell, inmunólogo y Rafa Rodrigo, periodista, son los conductores de este podcast y ambos no dudaron en preguntarle cuál hubiera sido la rama de la medicina que hubiera querido escoger. «Era muy jovencita, no tengo ni idea. Pero en aquel momento me atraía mucho la cirugía, ahora igual ya no», responde Patricia Pardo. Lo que quedó claro es que se sentía atraída por el mundo de los quirófanos y las operaciones.

No obstante, los presentadores no estaban de acuerdo con esta decisión. Por ello le indicaban que lo que mejor le hubiera venido sería haber sido dermatóloga o ginecóloga. «Tomo nota para la próxima vida, que en esta ya no me da tiempo», bromeó, entre risas, la gallega.

Esta ha sido la primera aparición pública de Patricia Pardo tras anunciar, el pasado mes de julio, que está esperando su primer hijo en común con Christian Gálvez. «No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé», escribieron ambos en una publicación conjunta en Instagram.

Pero el bombazo no quedaba ahí, sino que, además, comunicaban que se habían casado en secreto hacía un año. Un enlace del que nadie tenía ni idea, a juzgar por la sorpresa que se llevaron sus compañeros de profesión. «Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas», comentaron en la publicación.