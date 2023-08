Fran Perea lamenta ahora el alto precio que paga por culpa de ‘Los Serrano’: «Me molesta»

Fran Perea es actor, cantante y empresario. Tiene varios teatros, una discográfica y una productora. Ha hecho numerosos trabajos en cine y televisión. Sin embargo, muchos le siguen recordando por su papel de Marcos Serrano en la mítica serie de Telecinco ‘Los Serrano’, que este año ha celebrado el 20 aniversario de su estreno.

El malagueño ha concedido una entrevista al diario ‘El Mundo’ en el que hace balance de su trayectoria, y reconoce el alto precio pagado por salir en la ficción protagonizada por Antonio Resines y Belén Rueda. Sobre la relación que tiene con aquella época, en la que era un ídolo adolescente, el actor confiesa que actualmente es «muy buena». Puesto que «el tiempo coloca las cosas en su sitio».

«Todo giró sobre ‘Los Serrano’ durante tres años y medio y ejercía una fuerza sobre mí tremenda. Luego todo se fue curando y es una suerte estar en un proyecto que marcó a una generación. Disfrutarlo sin esa presión es muy bonito, volviendo a reunir a esa gente maravillosa», reconoce. Y es que, con motivo del 20 aniversario, Fran Perea consiguió reunir a la familia Serrano al completo. Algo que no le resultó tarea fácil debido a los numerosos compromisos profesionales de cada uno de ellos.

Imagen del reencuentro de ‘Los Serrano’ en el videoclip de Fran Perea.

«Me molesta perder trabajos por ser el de ‘Los Serrano'», admite Fran Perea

A la pregunta de si le molesta el estigma de ser el de ‘Los Serrano’, el intérprete del ‘1 más 1 son siete’ admite que no «me molesta», lo que le «molesta es perder trabajos por ser el de ‘Los Serrano’. Pero habitualmente de eso no me entero porque se negocia en las oficinas de productores y directores de casting. Te dicen que eres demasiado joven, demasiado mayor, demasiado guapo o demasiado feo, pero nunca que no te lo dan por ser el de ‘Los Serrano’. Vivo muy bien en esa ignorancia».

Tras pasar por el bum que supuso aquella serie, en estos momentos Fran Perea reconoce estar en «un momento bastante dulce, hago y pongo en pie proyectos por mi cuenta que tengo ganas de hacer y cuento conque el teléfono siga sonado». Además, deja claro que «no echo en falta a la prensa rosa, aunque creo que ha cambiado el asunto porque antes era más agresiva. Pero ha bajado el ritmo al que estábamos sometidos cuando no existían las redes».