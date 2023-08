A Norma Duval le preguntan por lo que ha hecho Amaral y su respuesta es rotunda

Este viernes 18 de agosto, ‘La última noche’ ha contado con dos invitados potentes con el objetivo de mejorar sus audiencias en Telecinco. Por un lado Norma Duval y por otro Nacho Palau. La primera acudió para hacer un repaso de su trayectoria, hablar de su familia y, también, «mojarse» sobre temas polémicos actuales, como es el caso del topless que protagonizó la cantante Eva Amaral durante su concierto en Sonorama.

Cabe recordar que Norma Duval fue primera vedette en Francia y una de las artistas más importantes de nuestro país durante la Transición. Tras oír el discurso de Amaral previo al desnudo, la invitada dejó clara su postura: «Yo nunca he tenido miedo de decir lo que pienso. He vivido en un país que me ha permitido decirlo siempre».

Además, reconoció que la cantante «lo ha hecho muy bien». Y mostró su extrañeza por la polémica que se ha generado al respecto: «Yo creo que ya hoy en día… ¿no se puede enseñar el pecho de una mujer? Lo hemos enseñado en plena Transición y no ha pasado nada».

Norma Duval, sobre Eva Amaral: "Ha hecho muy bien, yo creo que ya hoy en día… ¿no se puede enseñar el pecho de una mujer? Lo hemos enseñado en plena Transición y no ha pasado nada". #LaÚltimaNoche pic.twitter.com/vEVySrpVeC — La última noche (@laultimanochetv) August 18, 2023

«En ciertas cosas hemos retrocedido», reconoce Norma Duval

Sandra Barneda, conductora del programa nocturno de Telecinco, no dudó en preguntarla: «Tú viviste en una España de apertura, ¿crees que ahora hay más cerrajón?». A lo que Norma Duval respondió, con sinceridad: «En ciertas cosas ha retrocedido. Cuando salimos del Franquismo nadie se rasgaba las vestiduras para desvestirse».

Aunque reconoció, con mucho pensar, que «lo único que me duele son las muertes de tantas mujeres cada día». «¿Cómo no somos capaces de frenar esto?», se preguntó la ex vedette, posicionándose en contra de la violencia machista que, día tras día, nos deja una nueva víctima. Este mismo viernes sin ir más lejos la última.