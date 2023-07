El incendiario retrato que la expareja de Alma Bollo hace de ella trae cola y de las grandes

Que la relación entre Juanjo Peña y su expareja Alma Bollo no es idílica ha quedado demostrado durante el paso de éste por ‘¡Vaya vacaciones!‘. De hecho, el ahora novio de Aguasantas ha dado unas demoledoras declaraciones que dejan muy mal parada a la hija de Raquel Bollo. En este caso, el joven ha tratado su faceta como madre y los temas que afectan a la hija que tienen en común.

En concreto, Juanjo Peña se encontraba en el jardín de la villa junto a Javier Tudela. La expareja de Alma Bollo se ha abierto a comentar aspectos como el cuidado de su hija durante el paso de Alma por ‘Supervivientes’. Cabe recordar que la hija de Raquel Bollo permaneció más de tres meses en los Cayos Cochinos.

Durante ese tiempo, Juanjo se queja de no haber podido ejercer de padre en el cuidado de su hija por decisión de Alma Bollo. Así lo compartía con su compañero de reality: «Últimamente he tenido batallitas por la movida mía». «Me parece razonable por las cosas que has contado», ha comentado el hijo de Makoke para animarle.

Juanjo ha asegurado que el cuidado de su hija se ha convertido en el principal motivo de guerra con Alma: «Es por lo que estaba luchando y por lo que se ha hecho tan grande esa movida». Por si fuese poco, Peña ha asegurado: «Yo firmé un convenio regulador engañándome Alma a mí. A mí me dice ‘vamos a firmar esto para que conste como que estamos separados y que hay una ayuda que están dando ahora para hacernos cargo de los gastos de la niña y tal y cual'».

«A los tres días de estar el convenio firmado me entero de que se va a concursar y que pone en una de las cláusulas que se queda con la custodia la abuela materna de la niña, o sea Raquel Bollo«, ha proseguido narrando la expareja de Alma Bollo, que hubiera preferido que se lo hubiera contado de otra forma: «Otra persona me hubiera dicho ‘Juanjo, me voy a ir a ‘Supervivientes’. ¿Te quieres quedar a la niña durante el tiempo que yo esté dentro? Una persona normal. Que yo soy el padre», ha clamado ante el apoyo de Javier Tudela.

Poco después, y en privado, Juanjo Peña ha compartido: «Aquí estoy mucho más sensible de lo que me esperaba. Es cierto que lo que tengo lo echo muchísimo de menos. He intentado incluso evitar traerme fotografías de ella (de su hija) para no entrar en ese bajón en el que entro cada vez que tengo una conversación con alguien de la casa. Es inevitable».