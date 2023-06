Sergi Ferré no se calla y habla así del fin de ‘Sálvame’ tras demandar a la productora

El pasado viernes, 23 de junio, ‘Sálvame’ se despedía de las tardes de Telecinco tras 14 años de exitosa andadura. Muchas han sido las reacciones al final del programa, pero, una de las más esperadas ha sido la de uno de sus reporteros más veteranos, Sergi Ferré.

Y es que, hace cosa de un mes, poco después de que se anunciase la cancelación de ‘Sálvame’, se conoció que el periodista había interpuesto una doble demanda contra ‘La Fábrica de la Tele’, productora del programa. En una de esas denuncias reclamaba a la empresa una rescisión de contrato y una indemnización de más de 50.000 euros por daños morales y perjuicios.

En otra, 12.000 euros por horas extras en el último año que, según figura en el escrito, la productora no le ha abonado. Y es que, según contó él mismo, Sergi Ferré se negó a realizar una jornada de 18 horas cuando el programa le propuso viajar a Barcelona para cubrir la presentación del libro de Carlota Corredera.

El «castigo» de ‘Sálvame’ a Sergi Ferré

Tras negarse, el periodista fue desplazado del equipo de reporteros y se convirtió en «auxiliar de redacción». Lo que él consideró «un castigo». Sergi Ferré terminó con una baja médica por ansiedad, tal y como contó él mismo en el canal de YouTube ‘Telesalseo’. En una entrevista con Javi Oliveira y Marina Esnal, se mostró muy duro con ‘La Fábrica de la Tele’: «Llevo muchos años con ellos y creo que he sido un trabajador ejemplar. Me he portado de puta madre, he hecho más horas que un tonto y el tonto se cansó. Lo he dado todo por una empresa que luego te demuestra que le importas una mierda».

Pese a sus problemas con la productora, el reportero ha hecho uso de sus redes sociales para lamentar el final de ‘Sálvame’, dejando claro que se queda con lo bueno de estos ocho años en los que ha trabajado con ellos. «Acaba ‘Sálvame’. Aunque mi final en el programa no ha sido el deseado, me quedo con lo bueno estos ocho años. Aprendí mucho de esta profesión y siempre agradecido a la oportunidad dada. Llega la incertidumbre pensando que algo bueno vendrá. Dicen que te hace pensar mejor y eso pienso yo», ha escrito en Twitter, junto a una foto suya con Jorge Javier Vázquez.

Por su parte, el programa, al recordar al amplio elenco de reporteros que ha pasado por ‘Sálvame’ en sus catorce años de historia, no hizo mención alguna a Sergi Ferré. Omar Suárez, Ion Aramendi, Kike Calleja, José Antonio León y un largo etcétera, pero, ni rastro de uno de sus reporteros más veteranos. Está claro que sus problemas con la productora le han pasado factura.