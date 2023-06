Lo ocurrido en el cara a cara de Susanna Griso y Nieves Herrero tras su plantón en directo

Hace justo una semana, Nieves Herrero dejaba plantada a Susanna Griso en plena conexión para promocionar su nueva novela basada en la vida de la Baronesa Thyssen. Un trabajo que a Tita Cervera no le ha gustado nada que haya visto la luz a pesar de que empezaron a trabajar juntas y estaba autorizado.

Durante la conexión de ‘Espejo Público‘ con Nieves Herrero, los colaboradores y Susanna Griso se interesaron por su actual relación con la Baronesa. En el momento, en el que la presentadora le advirtió a la periodista y escritora que tenían una mala noticia para ella, Nieves amagaba con dejar la conexión. Y finalmente tras escuchar a Aurelio Manzano decir que Tita Cervera podría demandarla, la periodista optaba por dejar a Susanna Griso con la palabra en la boca.

En los últimos días, Nieves Herrero ha hecho un tour por varios programas como ‘Viernes Deluxe’ o ‘Fiesta’ en los que habló del motivo por el que salió espantada de la conexión con Susanna Griso y ‘Espejo Público’. Pero para aclarar cualquier tipo de problema, la periodista y escritora visitaba este miércoles el programa de Antena 3.

«Bueno, Nieves, buenos días. Tenemos que decir que esta entrevista la está viendo la Baronesa Thyssen», le empezaba a decir Susanna Griso al verse por primera vez las caras con Nieves Herrero tras su desencuentro de hace una semana. «Perfecto», reaccionaba por su parte la periodista y escritora.

Tras ello, Nieves Herrero se dirigía directamente a Susanna Griso para pedirle un beso y hacer las paces después de lo vivido siete días antes. «Me dejas darte un beso, porque el otro día…», le decía. «Claro que sí, me dejaste con la palabra en la boca y luego te lo voy a recordar», aseveraba la presentadora de Antena 3.

«Lo siento. El pinganillo estábamos así, se oían muchas voces, yo estaba completamente aturdida, veía un montón de gente. Fuiste la primera y te dimos esa preferencia…», trataba de explicarse Nieves Herrero sobre lo que motivó a abandonar la conexión antes de tiempo. «No te lo tendré en cuenta. Desde el cariño que nos tenemos yo no me lo tomé mal, sí quieres también luego lo aclaramos», replicaba Susanna Griso después de la polémica que se había generado en todos los medios.

Nieves Herrero pide a Susanna Griso mandarle un mensaje a Tita Cervera

Después, durante su entrevista con Susanna Griso, Nieves Herrero se mostraba dolida por cómo la Baronesa Thyssen se ha comportado con ella. «Estoy muy molesta porque creo que me merezco como ser humano un adiós. Tita es buena persona y por eso me da más rabia que no me haya dicho «hasta aquí hemos llegado». Hace falta despedir para que yo haga un duelo porque si no, me castiga en mi cabeza sin saber qué ha podido ocurrir».

Además, sabiendo que Tita Cervera estaba viendo el programa, Nieves Herrero le pedía a Susanna Griso si podía lanzarle un mensaje. «Querida Tita, aunque sea de forma indirecta a través de la televisión, tú sabes que tenemos un desayuno o una merienda o lo que tú quieras pendiente, porque tú sabes que yo guardo conmigo esos secretos y que estarán siempre bien guardados. Y por otro lado yo te tengo cariño y sé que tú también me lo tienes a mí, así que ojalá haya un intermediario que nos una. Mi cariño y mi afecto están ahí», aseguraba mirando a cámara.