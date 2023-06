El ex de Maite Galdeano irrumpe en ‘First Dates’ y destapa la «trampa» que le hizo Sofía Suescun

‘First Dates‘ no defrauda ni un solo día, y la velada de este martes 13 de junio ha estado marcada por la visita al restaurante ni más ni menos que por el ex de Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun. Ugo, harto de no encontrar el amor, se ha presentado al dating show para ver si de una vez logra conocer a alguien que sea su media naranja.

El soltero, de 48 años, ha sido el primero en llegar al restaurante del dating show de Cuatro, donde le estaba esperando Carlos Sobera. Tras la presentación, le relató que llegó a España en patera y que fue una de las experiencias más peligrosas y difíciles de su vida. Pero justo después de esa breve introducción, el presentador le recordaba que él había estado casado con un rostro muy famoso de la televisión, el cual no caía en quién era.

«Yo te conozco por ser el marido de Maite Galdeano», caía finalmente en la cuenta el presentador. El soltero respondía con dudas y el presentador de ‘First Dates’ se sorprendía: «¿No te acordabas de ella?», le preguntaba. Ugo le respondía que se conocieron hace más de 5 años y que aunque se casaron, Sofía Suescun le puso una trampa y ambas se dieron cuenta de que a él le gustaba ligar con otras chicas. «Maite Galdeano es muy cariñosa, sincera y sonriente», confesaba el soltero.

Carlos Sobera sorprendido ante la visita del ex novio de Maite Galdeano

Justo después, llegó su cita, Chelo, una mujer de 59 años que llegaba al restaurante confesando que se parecía mucho a Ana Obregón. La soltera, le avanzaba al presentador que ha tenido dos relaciones y ahora quería encontrar a una persona con la que compartir vida y aficiones. Para dar tensión a su encuentro, el soltero cerró los ojos para recibir a su cita. Chelo se acercaba, le olía y al verse por primera vez los dos quedaban muy satisfechos. «Me ha gustado, tiene un buen físico», valoraba Ugo. Pero Chelo no estaba muy encantada, sobre todo con la estatura del soltero.

Ambos comensales se dirigieron a la mesa dispuestos a cenar, confesándose sus gustos por el ocio nocturno, o que siempre habían ido al mismo pub, extrañándoles que nunca se habían visto. Las sorpresas continuaron en ‘First Dates’ cuándo los dos apuntaron que eran de Valencia, pero nunca habían coincidido y eso les producía cierta curiosidad.

«¿Te gustaría hacer un trío?»

Ugo y Chelo, durante la cena en ‘First Dates’

Cuándo llegó el momento del postre, los solteros acudieron al reservado de ‘First Dates’. En la sala del amor, Ugo estaba muy tranquilo y le hacía todo tipo de preguntas a su cita. «¿Has probado la comida africana?, fue una de ellas, y ella no dudó en contestar afirmativamente, «aunque soy más de probar la comida, más que cocinarla».

De la comida pasaron a preguntarse sobre gustos sexuales y preferencias en la cama, Ugo quiso indagar a la soltera que si estaría dispuesta a hacer un trío. «Si tuviera 20 años ahora si, pero ahora ya no, si no puedo con uno cómo voy a poder con dos», comentaba la comensal entre risas. Ugo confesaba que él tampoco haría un trío.

«Es una chica sonriente y habla y no queda nada el ambiente aburrido», sentenciaba él dispuesto a más encuentros. En el momento de la decisión final, todo hacía presagiar que Chelo no le daría una segunda oportunidad, porque «normalmente los chicos me gustan más altos», pero tras un beso robado con lengua, los dos declaraban finalmente que tendrían una segunda cita.

Las redes reaccionan a la cita de ‘First Dates’

