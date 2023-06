Carlos Sobera se moja sobre Asraf en ‘SV’ con este formidable guantazo a sus detractores

Carlos Sobera ha tenido que hacer frente a una de las galas más complicadas de ‘Supervivientes 2023‘. En un momento determinado, Elena Rodríguez ha entrado en cólera por el tratamiento que el programa le estaba dando a Asraf. Según la madre de Adara, el reality ha potenciado el papel de víctima que el concursante pretende trasladar, lo que ha generado un clima de mucha crispación en plató.

A la crítica de Elena Rodríguez, que ha intercambiado fuertes reproches y acusaciones con Isa Pantoja, se le ha sumado Manuel Cortés. Al darle paso, el presentador le ha pedido que fuese concreto. «Sí, siempre lo he sido, lo que parece es que no interesa que seamos concretos con este tema», le ha soltado el hijo de Raquel Bollo. Ante ello, Carlos Sobera ha apuntado: «¿Cómo que no interesa? Interesa mogollón».

«El tema de que Asraf ha estado apartado y se siente solo. Vengo de allí y todo el que haya pasado por ahí lo podrá decir igual. Asraf nunca ha estado solo porque se le haya apartado. Siempre ha estado solo porque le ha dado la real gana y le ha interesado estar solo. Así de claro, esa es la realidad», ha aseverado Manuel. Ante ello, Yaiza se ha sumado asegurando: «Lo hemos dicho todos. Otro más que sale y lo cuenta».

El zasca de Sobera que levanta aplausos entre el público

Estas declaraciones, que una vez más vuelven a poner en la palestra la supuesta estrategia del marroquí, han escamado a Carlos Sobera, quien no ha dudado en cortar el debate asegurando: «Os voy a hacer una pregunta para que todos reflexionemos». Cuando todos se han callado, el presentador ha comentado: «Si al final resulta que todo lo que hace Asraf es una estrategia sin más, me tenéis que explicar por qué diablos durante 96 días habéis sido incapaces todos de neutralizar esa estrategia». Una intervención, la de Carlos Sobera, que ha arrancado los aplausos y vítores de los presentes en plató.