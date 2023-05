El elocuente mensaje de la exmujer de Alejandro Sanz sobre su verdadero estado de salud

Alejandro Sanz parece estar atravesando por uno de los peores momentos a nivel personal. El artista sorprendía a todos este fin de semana con un preocupante mensaje a través de sus redes sociales. «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano», hacía público en su cuenta de Twitter.

«A veces no quiero ni estar. Literalmente«, continuaba Alejandro Sanz: «Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual». Como era de esperar, ante estas declaraciones, la preocupación sobre el estado de salud era máxima, hasta tal punto que su exmujer, Raquel Perera, ha tenido que pronunciarse al respecto.

Ha sido frente a los micrófonos de Europa Press donde Raquel Perera ha aclarado que para nada la situación del artista tendría que preocupar a sus fans y seguidores. Aunque el mensaje de Alejandro Sanz es alarmante, ella le quita dramatismo al asunto: «Está bien y tampoco creo que sea algo tan alarmante«.

«Creo que ha sido una manifestación muy sincera de alguien que en un momento dado se siente triste y cansado y yo creo que nos ha pasado a todos«, ha proseguido manifestando, destacando la gran labor y la «generosidad» de Alejandro Sanz al hacer públicos sus momentos de bajo ánimo: «Es un mensaje muy útil y va a ayudar a mucha gente«.

Desde que el pasado sábado Alejandro Sanz publicara ese mensaje, el artista no ha vuelto a aparecer en las redes sociales. Únicamente, el artista ha querido darle ‘me gusta’ este domingo a una publicación en Twitter que comparte un mensaje que va en la misma línea: «Ya lo decía Voltaire: Siempre la felicidad nos espera en algún sitio, pero a condición de que no vayamos a buscarla«.