Diego Arrabal destapa el «escándalo» detrás del cierre inmediato de ‘Sálvame’: «Temen lo peor»

La cancelación de ‘Sálvame’ no ha dejado indiferente a nadie y la noticia está provocando un revuelo colosal con pocos precedentes. De momento reina la confusión, pero, entretanto, no paran de surgir informaciones al respecto. Este sábado, Diego Arrabal ha echado más leña al fuego con lo que ha revelado a través de su canal de YouTube.

En primer lugar, cuenta que ha podido hablar con un compañero que trabaja en ‘Sálvame’ y que éste le ha constatado que desde Mediaset no les habían comunicado nada oficialmente. «Mediaset no le ha comunicado oficialmente a la Fábrica de la Tele que van a desaparecer y los trabajadores lo saben por la prensa», ha desvelado.

Por otro lado, el paparazzi asegura que, según sus fuentes, la filtración al diario El Mundo no es por parte de Mediaset como así se ha rumoreado. «La cúpula de Mediaset tiene buena relación con el director del diario, pero me aseguran que no, que se ha filtrado por otro sitio». En ese sentido, Diego Arrabal destapa que el grupo tenía la intención de comunicarlo solo dos semanas antes.

Y es que, al parecer, una de las cosas que temería Telecinco son «las maneras que puede tener La Fábrica de la Tele con Sálvame en este tema». «Temen lo peor y durante estas cinco semanas van a controlar más que nunca el contenido de ‘Sálvame’. No quieren que se hable de política y temen que se mezcle política. Temen el arreón último de Sálvame», revela el fotógrafo. Según él, este sería el motivo por el que en la compañía no querían anunciarlo con tanta antelación.

Diego Arrabal: «Me dicen que desde el parking se escuchaban los gritos»

Pero ese bombazo de Diego Arrabal no se queda ahí, pues ha destapado también un escándalo que, al parecer, se habría vivido este viernes por la tarde en las instalaciones de Mediaset nada más trascender la cancelación. «Ayer a las siete sale la información en El Mundo. Automáticamente llaman por teléfono los directivos a Adrián y Óscar, los dueños de la productora. Ellos dicen que no saben nada y no tienen otra cosa que hacer que irse para las instalaciones de Telecinco y se van a la planta noble para reunirse con Manuel Villanueva. Me dicen que desde abajo, desde el parking, se escuchaban los gritos en esa reunión informal. Se escuchaban los gritos desde abajo. No se esperaban ese golpe. Lo que dicen Adrián y Óscar es que qué mal lo ha hecho Mediaset por no haberles avisado antes y tener que enterarse por la prensa», cuenta.

En otro orden de cosas Diego Arrabal adelanta algunas pinceladas sobre lo que va a ser el nuevo programa de Ana Rosa Quintana que reemplazará a ‘Sálvame’: «El programa no va a ser de corazón puro, será parecido a lo de Sonsoles, a ‘Sabor a ti’ y va a tener cabida corazón, sucesos (…) No va a ser un súper programa de 4 o 5 horas. La duración será de unas dos horas, no va a ser un macro programa como Sálvame. Esa era va a dejar de existir».