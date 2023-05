Chanel hace este alto llamamiento sobre Blanca Paloma en Eurovisión 2023

Ya está todo listo para que Blanca Paloma lo de todo en la final del Festival de Eurovisión 2023. Las casas de apuestas la sitúan en muy buena posición y, según se ha podido comprobar en los ensayos, es una de las grandes favoritas para hacerse con el ansiado micrófono de cristal. Unas horas antes de su esperada actuación en Liverpool, nuestra representante del año pasado, Chanel Terreno, le ha querido mandar un mensaje de apoyo.

A través de un mensaje publicado en su perfil de Twitter, la cantante hispano- cubana le deseaba toda la suerte del mundo a su sucesora: «Una cosa… ¡Todos con Blanca Paloma hoy a enviarle nuestra mejor energía! ¡Que se enamore de ti Europa, pichona!». Un tuit que ha desatado una oleada de reacciones de los eurofans.

Una cosa… TODOS CON BLANCA PALOMA HOY A ENVIARLE NUESTRA

MEJOR ENERGIAAAAAAA !!!!!

¡Que se enamore de ti europa pichona! ✨ — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) May 13, 2023

Aunque esta no es la primera vez que Chanel ha brindado su apoyo a Blanca Paloma. En una reciente entrevista para Los 40, decía estar convencida que la alicantina tenía todas las papeletas para alzarse con el triunfo. «La veo preparadísima. No solo artísticamente porque a la vista está que ella es increíble. Tenemos posibilidades y espero que así sea. Y si no es así, lo que más orgullosa como compañera me sentiría si Blanca Paloma y todo su equipo, cuando baje del escenario, diga: ‘Yo por mi ya he ganado, he hecho lo que tenía que hacer'», aseguraba la cantante de ‘SloMo’.

Tras los ensayos y su actuación ante el jurado, la de Elche se encuentra entre las favoritas del festival. La cantante, que a buen seguro emocionará a toda Europa con su ‘Eaea’, actuará en octava posición, justo antes de Suecia, otra de las grandes favoritas. Sea cual sea el resultado final, para la mayoría de los españoles, Blanca Paloma ya ha ganado.