Carme Chaparro se refiere de este modo a Pedro Piqueras tras anunciarse que será su relevo

Desde que el pasado mes de enero Paolo Vasile dejara su cargo como Consejero Delegado de Mediaset España, los cambios en el grupo de comunicación no han dejado de sucederse. Tras la noticia de la cancelación de ‘Sálvame‘ en las tardes de Telecinco, ahora le ha llegado el turno a los Informativos. Aunque, por el momento, solo será durante el verano, Alba Lago y Carme Chaparro serán las encargadas de ponerse al frente de ‘Informativos Telecinco’ en sustitución de Pedro Piqueras.

Esto supondrá el regreso de Carme Chaparro al formato que abandonó en 2017 para presentar ‘Noticias Cuatro’. La periodista y escritora ha charlado con ‘Semana‘ sobre cómo afronta esta nueva etapa de su vida profesional.

«Estoy muy contenta», reconoce de primeras. Aunque «vuelvo un ratito en verano y hacer las vacaciones de Pedro (Piqueras), hasta que vuelva y muy bien, muy contenta. La verdad que a ver cómo me siento otra vez… porque hace muchos años que no hago informativos».

«Es un honor que Pedro haya pensado en mí», reconoce Carme Chaparro

No obstante, reconoce que «es como montar en bici, que no se olvida nunca. A ver si ahora soy capaz de sentarme en esa silla y no moverme mucho. Porque yo ahora últimamente me he acostumbrado a moverme mucho en los platós, pero muy contenta». Además, desvela que ha sido Pedro Piqueras el que ha pensado en ella para sustituirle durante sus vacaciones de verano: «Es un honor que Pedro haya pensado en mí para estar en su lugar».

Carme Chaparro también revela que Alba Lago y ella se repartirán las semanas, y no coincidirán, como se podía pensar: «Nos vamos a repartir. Ella unas semanas y yo otras». También se ha sabido esta semana que María Verdoy y Frank Blanco serán los que releven a Emma García este verano al frente de ‘Fiesta’. Mientras que Sandra Barneda será la encargada de conducir ‘Así es la vida’ y ‘La Última Noche’, los programas que sustituirán a ‘Sálvame’ y al ‘Deluxe’ a partir del próximo 23 de junio.