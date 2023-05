Anabel Pantoja impacta al hablar en estos términos del fin de ‘Sálvame’ y si ficha por Ana Rosa

La cancelación de ‘Sálvame’ sigue estando en boca de todos. Son muchos los rostros que han pasado por el programa los que se han manifestado sobre la decisión de Mediaset de acabar con el programa tras 14 años en emisión. Desde Rosa Benito hasta Karmele Marchante. La última en mostrar su opinión sobre este final ha sido Anabel Pantoja.

En los últimos tiempos, la relación de Anabel Pantoja con ‘Sálvame’ ha sido de tira y afloja. La sobrina de Isabel Pantoja decidió dejar el programa de forma discreta tras su paso por ‘Supervivientes 2022’. No obstante, regresó en varias ocasiones al ‘Deluxe’.

Pero su paciencia con ‘Sálvame’ se acabó después de lo que hicieron el día que murió su padre Bernardo y el espectáculo que se creó en el tanatorio con la tía Magdalena desmayándose. Por eso, había mucho interés por saber qué tendría que decir Anabel Pantoja sobre la cancelación del que ha sido su programa y si se alegra de su desaparición.

Así, Anabel Pantoja ha roto su silencio al fin sobre la desaparición de ‘Sálvame’. lo ha hecho en Desalia, el festival en el que ha acudido como invitada junto a numerosos influencers como Dulceida o actores como Martiño Rivas y Asia Ortega.

«No me alegro de lo que ha pasado, obviamente. Porque allí hay gente a la que quiero mucho», asegura Anabel Pantoja cuando le preguntan por ‘Sálvame’ según recoge Yotele. Y es que pese a todos los últimos desencuentros con el programa de La fábrica de la tele ella prefiere quedarse con lo bueno.

«Me quedo con lo bonito que viví, pasé unos años maravillosos allí y hubo momentos en los que me lo pasé super bien. Hice muchas amistades, pero aquella etapa terminó», recalca.

Ahora, Anabel Pantoja está centrada en su faceta como influencer además de grabar su propia sección para un programa de la TV Canaria en el que recorre las islas. «Estoy muy contenta con el resultado. Es un programa que he hecho en el que hemos conocido los mejores rincones de las Islas Canarias. Es una idea que estaba ahí desde hacía muchos años y por fin ha podido hacerse realidad», reconoce.

Anabel Pantoja no descarta volver a Telecinco y se postula para ‘TCMS’

¿Pero volveremos a ver a Anabel Pantoja como colaboradora de televisión? Ella no descarta nada por el momento. «No cierro la puerta, pero ahora quiero mirar y pensar bien lo que quiero hacer. Lo que venga, que sea guay», asevera. No obstante, cuando le preguntan si podría fichar por el nuevo programa de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco es sincera: «No lo he pensado«.

Eso sí, lo que si deja claro Anabel Pantoja es que le encantaría participar en el programa rival de ‘Viernes Deluxe’, es decir ‘Tu cara me suena’. «Me encantaría concursar en ‘Tu cara me suena’. Todavía no me han propuesto porque estaba en una etapa de transición, pero me encanta ese programa. Es muy molón», sentencia.