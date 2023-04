Lara Dibildos desmiente en el ‘Deluxe’ el rumor más extendido tras la muerte de Laura Valenzuela

El pasado 17 de marzo decíamos adiós a una pionera de la televisión, la querida presentadora Laura Valenzuela. Este viernes, 31 de marzo, dos semanas después de darle el último adiós a su madre, Lara Dibildos se sentaba en el ‘Deluxe’ para rendirle un más que merecido homenaje. Además, reveló cómo fue su despedida y cómo vivió los últimos años de su enfermedad.

«Es duro, pero llega un momento en el que necesitaba descansar. Era peleona, tenía una fuerza tremenda, pero llega un momento en el que ha tenido una calidad de vida tremenda. Ya era el momento de decir que si no iba a tener esa misma calidad de vida… era el momento», reconoce, aún muy afectada, la invitada.

La presentadora y actriz ha destacado la enorme fuerza que tuvo su madre hasta el final de sus días. «A pesar de lo que muchos creían, nos ha conocido a todos hasta el final, sobre todo a la familia y a los más cercanos. A mí y a sus nietos y a la gente que estábamos con ella», aseguró Lara Dibildos en el programa de Telecinco. Desmintiendo así categóricamente que su madre sufriera un Alzheimer en una fase muy avanzada, y que por tanto no pudiera conocer a sus familiares.

La ex de Álvaro Muñoz Escassi se mudó con su progenitora poco después de la pandemia para que no estuviera sola: «Su alegría eran sus nietos. Cuando me iba de viaje y volvía tenía una alegría… comíamos juntas, desayunábamos juntas. Ella descansaba mucho… hemos tenido muchísimos momentos».

Lara Dibildos, en su entrevista en el ‘Deluxe’

Lara Dibildos recuerda cómo fue su despedida: «La hablé, dicen que te escuchan»

Con la voz quebrada por la emoción, Lara también reveló cómo se despidió de su madre: «No callé. Debía pensar que qué pesada es mi hija. La hablé. No sabes. Te dicen que escuchan, pero todo cosas bonitas, con amor». Pese a lo unida que siempre ha estado a su madre, la actriz reconoce que se ha culpado por no estar con ella en muchos momentos del pasado: «He tenido que trabajar mucho, me he encerrado mucho a escribir y estando en la misma casa yo estaba encerrada. A lo mejor podría haber aprovechado el tiempo con ella. A veces, siento no haber pasado más tiempo con mi madre».

Pese a esto, cree que Laura Valenzuela ha sido muy feliz, y que durante sus 92 años ha estado siempre muy bien acompañada y cuidada. Además, Lara Dibildos ha echado la vista atrás para recordar los peores momentos de su vida, que la hicieron estar más unida, si cabe, a su madre: «Cuando estuve enferma de cáncer, mi padre no pudo venir. Alguien tenía que trabajar, y fue ella la que me acompañó a Houston. Luego ella tuvo un cáncer de mama y también fuimos dos».

Tras el fallecimiento de su progenitora, la actriz dio las gracias a los medios de comunicación por lo bien que siempre la trataron. «Han sido años difíciles, habéis tenido un cariño y un respeto siempre…», decía, entre lágrimas, tras el entierro, a los periodistas allí congregados.