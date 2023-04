Gema Aldón desaparece al completo de ‘Supervivientes’ y ella misma cuenta la razón

Gema Aldón se vio obligada a abandonar hace una semana ‘Supervivientes 2023‘ después de la fisura en el codo que sufrió durante una prueba. En un primer momento, la hija de Ana María Aldón quiso abandonar el concurso. Tras hablar con su madre decidió continuar pero finalmente los médicos le prohibieron que continuara.

«Me voy con mucha pena. Me voy sabiendo que lo he dado todo, que nunca me rendí», reconocía Gema Aldón antes de abandonar Honduras con pesar porque su sueño era participar en ‘Supervivientes’ y pese a que estaba haciendo un buen concurso tuvo que dejarlo antes de tiempo.

Gema Aldón reaparecía el martes en el plató de ‘Supervivientes’ con el brazo en cabestrillo. En su reencuentro con su madre Ana María, ambas se enfundaron en un emotivo abrazo. Tras participar también en la gala del jueves, la concursante se desplazó hasta Cádiz para estar junto a su hija y su pareja.

Todo apuntaba a que Gema Aldón volvería este domingo al plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ e incluso se enfrentaría a Sergio Garrido después de que el paparazzi la haya tachado de «mala persona» y de «quinqui» y viviera un fuerte cara a cara con su madre Ana María Aldón en ‘Fiesta’.

Sin embargo, Gema Aldón ha anunciado este domingo que finalmente no podrá estar en el plató del programa presentado por Ion Aramendi. «No estaré en plató mis amores pero no pienso perdérmelo. Esta vez será desde el sofá de mi casa», escribía en los storys de Instagram.

Por su parte, Ana María Aldón daba la clave en ‘Fiesta’ sobre cómo se encuentra su hija. «Está muy cansada porque el tratamiento que está tomando la tiene súper débil y súper floja. Son tres problemas los que tiene…», aseveraba la colaboradora.