«Esto no se hace»: Antonia Dell’Atte se planta contra el programa ‘Fiesta’ por lo sucedido en directo

El pasado miércoles, el mismo día que se hizo pública la polémica maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada, su eterna enemiga, Antonia Dell’Atte publicó un texto en Instagram que muchos dieron por hecho que iba dirigido a la presentadora y a su decisión de ser madre a los 68 años.

Desde Miami, ciudad en la que, casualmente, también está Ana Obregón desde que naciera su hija en una clínica de allí, la italiana escribió lo siguiente: «Disfrutando con mi hijo. Simplemente el mejor, Clemente Lequio, un regalo de Dios». Y, a continuación, añadió las polémicas palabras: «Me gusta Miami, que es tan grande que puedes evitar encontrarte con personas patéticas e insoportables y, sobre todo, egoístas y egocéntricas. ¡Huid siempre! Mamma mía».

Como era de esperar, muchos dieron por hecho que se trataba de una indirecta a la actriz y presentadora. Por eso, este domingo, 2 de abril, en ‘Fiesta’, Aurelio Manzano llamaba en directo a «su amiga», para darle la oportunidad de que explicara el «despiadado mensaje», como varios de los colaboradores lo calificaron.

‘Fiesta’ llama en directo a Antonia Dell’Atte

Y Antonia Dell’Atte les atendía pero se acabó mostrando molesta por la encerrona: «Estoy en directo y esto es una sorpresa que no se hace, pero entiendo la profesionalidad de todos». «Ya sé dónde va el tiro, os quiero mucho, quiero a toda la gente de buena voluntad pero no tengo nada que añadir. Me habéis malinterpretado, pero yo he puesto un post fantástico y lo explico todo. No he nombrado a nadie», sentenció antes de colgarles el teléfono sin dar la oportunidad a los colaboradores de que le preguntasen.

El post al que se refiere es uno que publicó en Instagram para poner fin a todas las especulaciones y en el que dejaba claro que sus palabras no iban dirigidas hacia Ana Obregón. «No tengo que justificar mi post, porque no está dirigido a nadie y menos a quién habéis nombrado vosotros. Tampoco me pertenece opinar sobre la vida de los demás, ¡no es mi vida!», aseguraba la italiana.

Además, insistía en que sus palabras no iban hacia nadie en concreto: «Siempre me he alejado de personas tóxicas, egocéntricas, egoístas e hipócritas, que no forman parte de mi vida y no entiendo porque volvéis a relacionarme con asuntos ajenos a mí».

«Yo solo soy dueña de mi vida y de mis acciones y no tengo que justificar absolutamente nada porque no vivo la vida de los demás y tampoco me importa lo que hagan los demás. No he ofendido a nadie y estoy siempre de parte de las mujeres y del perdón. Con esto queda por mi parte, todo zanjado», sentenciaba Antonia Dell’Atte en su Instagram.