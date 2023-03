Antes de acabar la entrega de ‘Sálvame’ de este viernes una ambulancia evacuaba a uno de sus colaboradores.

El próximo miércoles Chelo García Cortés será operada de la cadera como consecuencia de la caída que sufrió el pasado verano durante la ‘Sálvame Fashion Week’. Y este viernes, 17 de marzo, ha sido su último programa de ‘Sálvame’ antes de la intervención. Su despedida ha sido absolutamente surrealista.

Y es que la colaboradora fue recogida del plató ¡en ambulancia! María Patiño, Kiko Matamoros, Terelu Campos y el resto de colaboradores despidieron a su compañera, que se marchó en camilla acompañada de un sanitario, directa a la ambulancia. Eso sí, se ha llevado un regalo por parte de todo el equipo de ‘Sálvame’: un pijama para que se le ponga en el hospital.

Chelo García Cortés se va en ambulancia de ‘Sálvame’

La difícil tarde de Chelo por una llamada de José María Parada

Pese a ser su último programa en ‘Sálvame’ antes de su temida intervención, no ha sido una tarde fácil para Chelo García Cortés, pues su expareja, José Manuel Parada, tuvo unas desagradables palabras hacia ella. El presentador intervino por teléfono para rendir homenaje a Laura Valenzuela, fallecida este mismo viernes a los 92 años.

Sin embargo, en un momento de la llamada, Terelu Campos le preguntaba sobre la operación de Chelo. Lo que hacía que José Manuel Parada estallara contra la colaboradora de ‘Sálvame’. «De Chelo no quiero hablar, mientras no rectifique las mentiras ofensivas que ha dicho de mí, no la puedo perdonar y ella lo sabe», aseguró, muy enfadado y ante la mirada incrédula de la colaboradora, que consideraba que no era el momento de sacar a la luz un conflicto entre los dos.

Hay que remontarse al pasado año para entender el motivo del enfado de José Manuel Parada con Chelo García Cortés. La periodista lanzó sus memorias, ‘Sin etiquetas’, en las que hacía un repaso de todos los capítulos de su vida, incluida su relación con el mítico presentador de ‘Cine de Barrio’, allá por los años 70. Él aseguró que lo que se cuenta no es verdad, de ahí su monumental cabreo con ella.

En las memorias, Chelo acusaba a su ex de haberle sido infiel y que el motivo de su ruptura fue que ella le pilló «con otra persona». Algo que éste niega categóricamente, y asegura que son una sarta de mentiras para que la colaboradora se haga «millonaria». El conflicto entre ellos sigue abierto y tiene pinta de que no vaya a solucionarse pronto.