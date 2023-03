«Qué se ahoga»: Máxima preocupación por Mariló Montero ante lo ocurrido en ‘El Desafío’

Durante la prueba de la apnea, Mariló Montero insistió en permanecer dentro del agua para conseguir superar la marca de Rosa López. Al final, el instructor se vio obligado a sacarla

Los concursantes de la tercera edición de ‘El Desafío’ lo están dando todo en cada uno de los retos a los que se enfrentan cada semana. Pero especialmente en la prueba de la apnea, donde todos quieren aguantar el máximo tiempo posible debajo del agua. Algo muy peligroso, y sino que lo digan a Mariló Montero, que durante la entrega de este viernes, 3 de marzo, ha dado un buen susto a la organización.

La periodista es una de las mejores concursantes de esta edición. Repite y repite durante los ensayos para que todo le quede perfecto durante la gala. Y lo ha vuelto a demostrar, una vez más, con la prueba de la apnea donde, por su afán de superar la marca de Rosa López la semana anterior, ha preocupado mucho a sus compañeros, a Roberto Leal y al propio instructor.

Cuando el marcador superaba los cuatro minutos de tiempo, el instructor ordenaba a Mariló Montero que sacase la cabeza de debajo del agua. Sin embargo, no obtenía ningún tipo de respuesta por parte de la presentadora. Durante todo el número, Juandi, el monitor, les va pidiendo a los concursantes que muevan uno de sus dedos colocados en el cristal de la urna a modo de respuesta para dejar claro que todo está bien.

La insistencia de Mariló asustó mucho a sus compañeros: «¡Que se ahoga!»

Sin embargo, Mariló no lo hacía llegado el momento. Por lo que preocupaba mucho al instructor, quien le gritaba: «¡Sal, Mariló! ¡Sal! ¡Venga!». Al final, le tuvo que tirar del brazo para que pudiese respirar. Una vez en la superficie, la presentadora quiso saber qué marcha había hecho. «¡Cuatro minutos con ocho segundos!», le comunicó Roberto Leal, provocándole un llanto desconsolado tras lo cual se sumergió otra vez debajo del agua.

«¡Qué se ahoga, que está debajo del agua!«, gritaba Rosa López desde la grada de los concursantes. Nuevamente, el experto tuvo que tirar de ella hacia el exterior. «La ha sacado Juandi, si no se queda ahí dentro», comentó Ana Guerra. El tiempo de Mariló Montero fue la tercera mejor marca de esta edición en la prueba de la apnea, pero a ella le sabio a poco, y así lo reconoció: «Podía haber aguantado más. Sabía que podía aguantar un segundo más».

Sin querer salir, @Juandi_Alcazar saca a Mariló Montero del agua tras arriesgar todo y conseguir aguantar 4:08 minutos en apnea #ElDesafíoSemifinal pic.twitter.com/IbLUCNI1ic — El Desafío (@eldesafioA3) March 3, 2023

Roberto Leal tacha de «salvajada» lo logrado por la concursante

El presentador, para levantarle el ánimo, le recordó que «venimos de una marca como la que consiguió Rosa de 4:40 que es una auténtica locura. Pero, es que ahora vienes tú y haces 4:08, que me parece una salvajada igual». Los miembros del jurado alabaron esa «salvajada» de la que habló el presentador.

«Es la primera vez que, de verdad, Juandi tiene que sacar a un concursante. La ha sacado literalmente del agua, porque si no se hubiera quedado. Ha sido una maravilla tenerte en este programa», aseguró Juan del Val. Unas palabras que corroboraron tanto Pilar Rubio como Cristina Pedroche, invitada especial esta semana.

Por último, Santiago Segura, también se sumó a esos halagos: «La semana pasada Rosa devaluó los segundos en la apnea, pero a mí me has desarmado. Me parecía tan difícil volver a emocionarme con esta prueba, y yo creo que tú eres una persona que se te mete algo en la cabeza y mucho cuidadito contigo. Me ha sorprendido también mucho la fuerza que has hecho resistiéndote a Juandi sacándote. Yo creía que te querías quedar ahí a vivir. Enhorabuena».