Las redes se incendian con Álex por lo visto en ‘La Isla de las Tentaciones’: «Escandaloso»

‘La isla de las tentaciones 6‘ no deja de sorprender a los espectadores. La sexta edición se erige como una de las más extremas para los concursantes. Prueba de ello ha sido la última convocatoria de Sandra Barneda a los jóvenes de Villa Playa. «Lo ocurrido en las últimas horas en Villa Paraíso como os imagináis es grave. Por eso os hemos llamado para que veáis imágenes en una hoguera de excepción«, ha comentado en un primer momento. Poco después ha pasado a enseñarles las imágenes más controvertidas a concursantes como Álex, quien no ha salido bien parado.

«Tengo una sensación en el estómago que no me gusta nada», ha comenzado diciendo el concursante antes de ver las imágenes de Marina. Tras el primer visionado, Álex no ha dudado en soltar: «No sé a qué juega la verdad. Está con uno y luego con otro. No me esperaba que Marina fuese así. No sé si intenta poner celoso al otro, si ahora le gusta el otro personaje ese o si ahora las siguientes imágenes que voy a ver son los tres en la cama».

En ese momento, la presentadora le ha preguntado a Álex qué es lo que menos le ha gustado. «Ahora que está con uno avanzada que empiece a tontear con otro, mira que lo sabía», ha respondido visiblemente enfadado. Al mismo tiempo, no ha dudado en lanzar una seria advertencia a su todavía pareja: «Como se acueste con él, es que ni me presento a la hoguera final. Te lo juro, Sandra». «¿No entiendes que pueda sentir atracción?», le ha preguntado Barneda.

Ante esta encrucijada, el joven ha asegurado que puede llegar a entenderlo, pero ha recalcado que Marina ya estuviese conociendo a otra persona. Una defensa que ha vuelto a emplear cuando, tras criticar a Marina, Sandra Barneda le ha recordado lo que él también ha estado haciendo. «Me da asco. No entiendo cómo puedo estar con una persona así», ha llegado a espetar Álex sobre Marina. Ante ello, la presentadora le ha asestado un espectacular corte: «Pero Álex, tú llegaste enamorado de Marina y te has dejado llevar con Yaiza. ¿Qué diferencia hay?».

Lejos de quedarse callado, Álex ha proseguido con su cinismo: «que yo me he dejado llevar con una sola persona, no con dos. Esa es la gran diferencia… Ha llegado al mismo punto, pero lo mío ha sido real de verdad». Poco después y en privado, el joven confesaba: «Marina no tiene comparación lo que está haciendo ella con lo que hago yo… Siento decepción, siento rabia. Es que para mí ya no existe Marina».

La audiencia de ‘La Isla de las Tentaciones’ explota contra Álex: «De lo peor que ha pasado»

Unas palabras de Álex que han generado estupor entre los espectadores de ‘La isla de las tentaciones 6’, quienes no dudan en cargar contra el concursante al que tildan de «hipócrita» y «cínico». Otros, por su parte, se preguntan: «¿Alex se está riendo de todos o que?». Mucho más tajante se ha mostrado otra espectadora que exclamaba: «Qué asco me da la planta de Alex, qué cerdo y sinvergüenza, de lo peor que ha pasado por la isla».

Alex, tú no puedes echarle nada en cara a Marina cuando literalmente tú te tiraste a Yaiza nada más llegar. Hipócrita y cínico.#LaIslaDeLasTentaciones10 — Iñaki Zorrilla 🦊✈️ (@elzorro325) March 27, 2023

Álex: "Yo me he dejado llevar con 1 persona, no con 2. No tiene comparación lo que ha hecho ella con lo que hecho yo" #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/d3ce7DdY1f — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) March 27, 2023

El Alex este está viviendo una realidad paralela eh JAJAJAJA ósea se tira a Yaiza 8 veces pero Marina lo ha hecho peor que él??? UBÍCATE #LaIslaDeLasTentaciones10 — Mery 🔮 (@mariaraaa38) March 27, 2023

Alex quejándose de la actitud de Marina con los tentadores y él se ha hecho un tatuaje con la inicial de una tentadora. Llamadme loca eh, pero no sé qué me parece más fuerte #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/Woxk8qhm3O — Merion ✨ (@itsmerions) March 27, 2023

Lo de Alex es real porque lo dice él pero lo de Marina no, es que tocate los huevos. #LaIslaDeLasTentaciones10 — Jotita🫧 (@13Jotita13) March 27, 2023

Alex se está riendo de todos o que ? #LaIslaDeLasTentaciones10 — L.S (@Iso383Luis) March 27, 2023

El cinismo de Álex roza lo escandaloso. El tío con todos sus huevazos se atreve a reprocharle algo a Marina cuando él se ha hartado de chuscar y encima se ha tatuado la inicial de su tentadora🙄 Tócate los pies!! #LaIslaDeLasTentaciones10 — Maru y punto💜✈️ (@mariaeuguti1) March 27, 2023

Pero Alex tiene los santos huevos de quejarse? #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/iw7CzKqzlb — 𓆩 Clau 𓆪 ︎lvs feysand (@clawxsand) March 27, 2023

Ay que joderse se indigna el que se ha tatuado una Inicial #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/9kyIajyT5n — UnicornGirl (@UnicornGirl1016) March 27, 2023

Que asco me da la planta de Alex, qué cerdo y sinvergüenza, de lo peor que ha pasado por la isla#LaIslaDeLasTentaciones10 — Rocio Carrasco Queen ✵❤️ (@RCarrascoQueen) March 27, 2023

yo creo que el Alex está viviendo en una realidad paralela, o sea, a lo mejor hay dos alex o algo #LaIslaDeLasTentaciones10 — miriamsesmero (@miriamsesmero) March 27, 2023

El Alex es más malo que un dolor…esos comentarios y caras…aparte de su hipocresía…uuff telita #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/ysqXYmoK48 — EsDeNoche🌌🌜 (@ParisPopi) March 27, 2023

Alex que rápido se te olvida lo que haces tú #LaIslaDeLasTentaciones10 — Lucíadf (@LuciaAdame13) March 27, 2023

Puede Alex ser la persona más odiosa de todas las ediciones de #LaIslaDeLasTentaciones10? pic.twitter.com/YlHG3LsXiG — Carla🏳️‍🌈 (@_CallmeCarla_) March 27, 2023