Las redes linchan a Marlène Mourreau por su «asquerosidad» contra Adara en ‘Supervivientes’

Marlène Mourreau verbalizó un polémico comentario sobre el motivo por el que Adara Molinero estaba de mal humor en ‘Supervivientes 2023’

Como era de esperar, Adara Molinero se ha convertido en los primeros días en una de las concursantes que más juego están dando de ‘Supervivientes 2023‘. La ganadora de ‘GH VIP7’ ha vuelto a demostrar por qué la llaman ‘la reina de los realitys’ pues cada vez que participa en uno se enfrenta a sus compañeros creando disputas que dan mucho que hablar.

El propio Jorge Javier Vázquez se mostraba defensor de Adara Molinero el pasado viernes en el ‘Deluxe’. «Al cabo de los años, mirad en lo que se ha convertido Adara. Para mí es una pieza fundamental en los ‘realities’ de este país», comentó el presentador en presencia de su madre, Elena.

Y dicho y hecho. Este domingo, en ‘Conexión Honduras’, el debate que conduce Ion Aramendi se emitió un vídeo de un enfrentamiento entre Adara Molinero y Diego Pérez, uno de los nominados de la Playa de los Royales. Todo porque Diego criticaba que Adara y Patricia Donoso no ayudaran en las labores de la playa y estuvieran echándose la siesta. «Hay que funcionar los seis, no pueden estar cuatro sin parar y dos echándose la siesta, a mí también me gustaría echármela», le soltaba el ex-participante de ‘La isla de las tentaciones’ a Donoso.

Después se vio como Patricia Donoso le contó todo a Adara Molinero, que no dudó en enfrentarse tanto a Diego como a Jaime Nava. «Tengo un dolor de cabeza de caballo de no haber dormido, tú vete con lo tuyo y yo con lo mío, tú no tienes nada que decirme nada a mí», se justificaba Adara. «Te digo que hay que espabilar, te lo digo a la cara», le recriminaba Diego. Y al ver como Jaime Nava se metía en la pelea, Adara no se cortaba nada con los dos. «Estáis giñados porque estáis nominados, tenéis que estar demostrando continuamente que sois los más machotes y que los demás somos una mierda», les soltaba sin pudor.

El polémico comentario de Marlène Mourreau

Al volver a plató, algunos colaboradores e invitados cargaban contra Adara. «Me parece muy prepotente. Me parece que te duela la cabeza, pero la prepotencia de ‘tú por un lado y yo por el mío…», comentaba Miriam, la hija de Ginés Corregüela. Pero era Marlène Mourreau la que sorprendía con su comentario que era rápidamente condenado por los que estaban allí presentes.

Y es que la que fuera la primera expulsada de ‘Supervivientes 2006’ aseguraba que «yo creo que Adara tiene la regla y por eso está de mal humor». Un comentario que dejaba descolocado a Ion Aramendi, que ponía cara de estar en shock con lo que acababa de escuchar. «Te ha quedado muy feminista», se escuchaba decir a Kiko Matamoros.

Pero era sin duda Carolina Sobe, que no es gran defensora de Adara Molinero, la que le recriminaba a Marlène su comentario. «Hala, a una mujer le pasa algo y ya la regla. ¡Marlene, por favor!», le espetaba la ex-concursante de ‘Supervivientes’ y ‘GH’.

Oleada de críticas a Marlène por lo que dice de Adara

Tampoco pasó desapercibido el comentario de Marlène Mourreau sobre Adara Molinero en redes sociales. Así, fueron muchos los que no tardaron en tachar de machista y sexista a la ex-vedette francesa. Incluso algunos iban más allá pidiendo que se quede en su casa. Y es que Marlène apenas abrió la boca en toda la noche y cuando lo hizo fue para soltar esa «machistada».

Marlène Mourreau, de Adara: “Yo creo que tiene la regla”.



Achacar un momento de arrebato a la menstruación, además de ser un comentario vacío y que carece de argumento, es machista y sexista. ¿De verdad seguimos en este punto? 2023… | #ConexiónHonduras1 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) March 6, 2023

Marlene: yo creo que Adara tiene la regla



Hija pa la primera vez que hablas y es para decir semejante asquerosidad #ConexionHonduras1 — ✈️ (@motodaxi_) March 6, 2023

