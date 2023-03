La incendiaria publicación de Gloria Camila mientras reaparecía Rocío Carrasco en TVE

Gloria Camila he estallado en Instagram, tachando de «hipócritas» a esas mujeres que festejan el 8M pero luego la atacan a ella.

Gloria Camila ha aprovechado que este miércoles, 8 de marzo, se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer para, a través de las redes sociales, criticar la utilización política del feminismo. Para ello ha contado su propia experiencia.

En sus historias de Instagram, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado escribía lo siguiente: «Hoy, día de la mujer. Quiero hacer referencia a todas aquellas que alardeáis de que hoy es nuestro día, que como bien dice una de mis amigas, debería de ser todos los días. Además, quiero recalcar hoy en especial, que la mayoría del odio que recibo en redes, en medios de comunicación, comentarios u opiniones negativas y destructorias, proceden de una mujer».

«Hoy si vais a alardear sobre el respeto y sobre la fortaleza de ser mujer, espero que hagas un poco de autocrítica. Todas aquellas que os escondéis detrás de una pantalla para insultar a otra mujer sobre su físico, su procedencia, su piel, su status, sus circunstancias familiares e incluso opinar sin tener ni idea sobre su vida y sus guerras constantes y el daño que le generáis. Gracias y hasta luego», sentencia.

La publicación de Gloria que hará mucho daño a Rocío Carrasco

Sin embargo, esta no es la única publicación que Gloria Camila ha hecho en sus redes sociales durante el Día de la Mujer. En otra de sus historias ha subido un collage con las mujeres de su vida: su madre, Rocío Jurado; sus tías, sus primas y su sobrina Rocío Flores. Ni rastro de su hermana, Rocío Carrasco, quien este mismo martes ha reaparecido en televisión en el programa ‘Días de Tele’ con Julia Otero.

Hace unos días, Gloria Camila festejaba por todo lo alto su cumpleaños con una súper fiesta en un local madrileño. Lo hacía rodeada de numerosos familiares y amigos, entre los que se encontraban Rocío Flores, José Ortega Cano o su hermano, José Fernando». Según escribió ella misma en su perfil de Instagram, «ha sido uno de mis mejores cumpleaños». «No recuerdo pasármelo tan bien, tranquila y feliz desde hace mucho. Muchas veces disfruto por causa del alcohol, por algún chiste mal contado, una anécdota que no quieres recordar pero terminas recordando y riendo… Este cumpleaños he sido feliz sin necesidad de estas cosas», destacaba.

«He sido feliz por estar con mi gente, poder tener a mis hombrecillos al lado. Me he criado rodeada de hombres y todos se llaman José. Me cuidan, me miman y me quieren con locura. ¿Sabéis cuando me he dado cuenta de eso? Cuando he estado cayendo en lo más profundo de mi alma y ellos han hecho de paracaídas. Aunque digan que soy un pilar fundamental o el esqueleto de mi familia, lo cierto es que yo sin ellos no soy. No existo, ni quiero existir», concluía su publicación.