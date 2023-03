Los 10 grandes estrenos del 6 al 12 de marzo en Netflix, Amazon, Disney+, SkyShowtime y HBO Max

Calendario de estrenos de las principales plataformas de streaming esta semana, con la nueva serie de Miguel Ángel Silvestre como proyecto destacado.

Aunque marzo va a ser un mes potente en cuanto a estrenos, esta semana aún no llegan esos proyectos tan esperados de los que os hablábamos aquí. De todos modos, es una semana que también cuenta con nuevos capítulos de series que ya llevan más recorrido. Tendremos el penúltimo capítulo de ‘The Last of Us‘ o un nuevo episodio de ‘The Mandalorian‘, que estrenó su temporada 3 la semana pasada. Y a todo eso hay que añadir que, el próximo domingo, es la 95ª gala de los Premios Óscar. Vamos, una semana para no parar.

Pero, entre lo que vamos a encontrarnos de estrenos semanales, podemos destacar el nuevo documental de Netflix que va a volverte loco y va a estar presente en todas las conversaciones: ‘MH370: El avión que desapareció’, sobre el vuelo de Malaysian Airlines que desapareció hace ya casi una década. Pero también nos llegará el final de la temporada 4 de ‘You’, también en Netflix, o un nuevo documental deportivo de Apple TV+, pero esta vez centrado en la Champions nº14 del Real Madrid, conseguida en la temporada 2021-2022.

Así que, como cada semana, os hemos seleccionado 9 estrenos para todos los gustos que llegan a las distintas plataformas de streaming, desde Netflix hasta la reciente SkyShowtime.

Estrenos en Netflix

8 de marzo: ‘MH370: El avión que desapareció‘ (MINISERIE)

En 2014, un avión con 239 personas a bordo desaparece de todos los radares. Esta docuserie analiza uno de los mayores misterios modernos: el vuelo MH370.

El caso del vuelo de Malaysian Airlines que desapareció fue uno de los más sonados de la historia de la aviación. Despegó desde Kuala Lumpur con 239 personas (227 pasajeros y 12 tripulantes) y tenía previsto aterrizar en Pekín. Pero lo cierto es que nunca llegó a su destino, iniciando la operación de búsqueda y rescate más larga de la historia, y también una de las más costosas. Netflix, a lo largo de 3 episodios, busca arrojar luz sobre la intrincada historia de la desaparición del vuelo. Y admitámoslo, la plataforma de streaming lo hace como nadie con este tipo de documentales.

Recordemos, por ejemplo, el caso de ‘A los gatos, ni tocarlos’, que monopolizó la conversación durante semanas y, a día de hoy, es uno de los documentales más recordados de la plataforma. ¿Conseguirá ‘MH370: El avión que desapareció‘ estar a la altura? Lo descubriremos a partir del 8 de marzo.

9 de marzo: ‘YOU‘ (Temporada 4, parte 2) (SERIE)

En esta nueva vida Jonathan busca ser un hombre normal, pero le resulta casi imposible dejar de ser un acosador y asesino a sangre fría, sobre todo cuando descubre que la alta sociedad que lo rodea está repleta de personas racistas y despiadadas. La trama da un giro interesante cuando Joe se percata de que, en realidad, no es el único asesino en su nuevo círculo social, e incluso su vida corre peligro.

Netflix aún no ha confirmado la temporada 5 de ‘You’, y es lógico pensar que está esperando ver los resultados de esta segunda parte de la temporada 4. La serie protagonizada por Penn Badgley siempre ha hecho buenos números, creando un fandom bastante fiel de la serie. La escritora de los libros en los que se basa la serie, Caroline Kepnes, ya ha confirmado que este año lanzará el que será cuarto libro de la saga literaria: ‘For you and only you‘. Y seguirá la historia de Joe Goldberg una vez más.

Ahora la pregunta es: ¿estará Netflix dispuesta a comprar los derechos de esta nueva novela para poder seguir explotando la serie? Los números de esta parte 2 de la temporada 4 serán los que hablen y digan el resultado final. Pero los fans esperamos que sí.

10 de marzo: ‘Luther: Cae la noche‘ (PELÍCULA)

Atormentado por un caso sin resolver, el brillante pero caído en desgracia inspector londinense John Luther se fuga de la cárcel para intentar atrapar a un sádico asesino en serie…

Hollywood lleva muchos años tratando de convertir a Idris Elba en una estrella de primera categoría. Pero, o por las malas elecciones del actor, o por mala suerte, no acaban de dar con la tecla para que el intérprete acabe siendo un reclamo para la taquilla o para alguna serie en concreto. Lleva muchos años sonando para ser el próximo James Bond, pero siempre acaba quedando en segundo lugar en las apuestas. Quizá su papel más conocido sea el del detective Luther, al que ha interpretado a lo largo de 5 temporadas, dándonos una serie detectivesca oscura y repleta de matices.

Ahora, Idis Elba vuelve a ponerse en la piel de Luther una vez más, pero ahora en versión película, para atrapar a un nuevo asesino en serio que está poniendo en jaque a la policía. ¿Y quién es ese asesino? Ni más ni menos que Andy Serkis. Y no estarán solos, porque les acompaña también Cynthia Erivo. Todos ellos dirigidos por Jamie Payne, que ya tiene experiencia en thrillers descarnados y con un aire gótico, después de dirigir episodios de la serie ‘El Alienista’.

Estrenos en Amazon Prime Video

10 de marzo: ‘Escándalo, relato de una obsesión’ (MINISERIE)

Inés es una mujer de 42 años que en un momento complicado de su existencia se sumerge en el mar para acabar con su vida. Su salvador es Hugo, un adolescente del que se enamora obsesivamente. En su empeño porque nadie se entrometa en esa relación prohibida, Inés se irá dejando llevar por sus impulsos y no dudará en tomar decisiones que afectarán irremediablemente a cuantos la rodean, sumiendo a todo su entorno en una espiral de graves acontecimientos.

La serie más polémica de Mediaset. En cuanto aparecieron los primeros avances en televisión se señaló que ‘Escándalo, relato de una obsesión’ «romantizaba la pederastia» o el abuso a menores. Protagonizada por Alexandra Jiménez, lo cierto es que la serie estaba lejos de romantizar o normalizar la pederastia, sino todo lo contrario, con un final duro y descarnado, brillantemente interpretado por Jiménez, que fue elogiada en las redes por su brutal actuación.

Aunque se estrenó en Telecinco y ya terminó en la cadena, ahora llega a Amazon Prime Video, esperando llegar a una audiencia mucho mayor. Una serie que fue criticada antes de su estreno, pero que al final dejó su huella en abierto.

10 de marzo: ‘A todo tren. Destino Asturias’ (PELÍCULA)

Cuando Ricardo, padre responsable volcado en su hijo, decide llevarle a un campamento en Asturias en tren nocturno, algunos padres le proponen que lleve también a varios de sus hijos Sin embargo, no cuentan con que en el último minuto les acompañe Felipe, abuelo de dos de los niños, un tipo extravagante e irresponsable. Cuando el tren arranca sin Ricardo ni Felipe, pero con los niños solos dentro, comenzará una disparatada persecución por parte del padre y del abuelo para alcanzar al tren, y un alocado viaje por parte de los niños, donde harán todas las travesuras que no se atreverían nunca a hacer delante de los mayores.

Santiago Segura, visto el tremendo éxito de sus comedias familiares (claro ejemplo son las películas de ‘Padre no hay más que uno’), ha decidido abonarse a ese tipo de películas, muy alejadas de sus clásicos Torrentes. ‘A todo tren. Destino Asturias’ es la primera de las dos películas (por ahora) que conforman esta saga de enredos, surrealismo y situaciones imposibles, todas a bordo de un tren con, como dice el título, destino a Asturias.

Segura se encarga del guión, de la dirección y también protagoniza la película, acompañado de sus ‘amiguetes’. A saber: Leo Harlem, Joaquín Reyes o Florentino Fernández. Y también hay hueco para su hija Sirena Segura. Comedia familiar fácil de ver, que te provocará sonrisas y te hará pasar un buen rato. Aunque la fórmula empiece a estar un poco agotada…

Estrenos en Disney Plus

8 de marzo: ‘El grito de las mariposas’ (SERIE)

Entre el año 1930 y el día de su asesinato en 1961, Rafael Leónidas Trujillo, alias “El Chivo”, convirtió la vida del país caribeño en una ópera trágica protagonizada por un monstruo que no soportaba ninguna opinión en su contra, y mucho menos un “no” desde los labios de una mujer. Asesinatos planeados desde el poder, abusos y violencia de género, espectáculos artísticos y deportivos, y el control absoluto de los medios, fueron las herramientas que puso en práctica uno de los tiranos más grotescos que recuerda el siglo XX para controlar al pueblo.

Solo unos pocos valientes arriesgaron su vida para enfrentarlo. Minerva Mirabal, apodada “La Mariposa”, fue una de ellos. Una mujer única, bella, culta y comprometida, cuya corta vida con un trágico desenlace aceleró el fin de la “fiesta del Chivo”.

Ver a Belén Rueda de nuevo en una serie siempre es buena noticia, siempre es de agradecer. Y, con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, Star+ (en España Disney Plus) aprovecha para estrenar una nueva serie sobre la lucha histórica de las mujeres, en este caso, en República Dominicana. Sandy Hérnandez, Susana Abaitua y Belén Rueda son las protagonistas de un drama que salta entre diversas épocas para contar una historia de lucha y superación histórica.

Se trata de una coproducción España-Argentina, y estará compuesta por 13 capítulos de 45 minutos cada uno. Drama histórico repleto de aristas y que promete volver a traer a la mesa un debate ya olvidado sobre cómo fue la dictadura de ‘El Chivo’ en El Salvador durante 30 largos años.

Estrenos en HBO MAX

7 de marzo: ‘Perry Mason’ (Temporada 2) (SERIE)

Meses después de que el caso Dodson llegara a su fin, el hijo de una poderosa familia petrolera es brutalmente asesinado. Cuando el fiscal del distrito va a las afueras de la ciudad a identificar al sospechoso más evidente, Perry, Della y Paul se encuentran en el centro de un caso que descubrirá conspiraciones de gran alcance y los obligará a considerar lo que realmente significa ser culpable.

La primera temporada de este remake de ‘Perry Mason’ llegó en 2020, hace ya tres años, y no hizo el ruido esperado. Seguramente esa sea la razón por la que ha tardado tanto en llegar esta segunda temporada. Matthew Rhys sigue siendo el protagonista de la ficción de HBO MAX, en este nueva adaptación del personaje, bajo los mandos de Ron Fitzgerald y Rolin Jones. Este último, encargado también de una nueva adaptación como es ‘Entrevista con el vampiro’, que aquí ha estrenado AMC+.

Según cuentan las primeras críticas, esta temporada 2 se desarrollará mucho más en los juicios, algo que favorecerá mucho al ritmo y al interés de la serie. Porque al final eso es lo que uno espera al ver una serie como ‘Perry Mason’: investigaciones y drama judicial de primer nivel.

Estrenos en Filmin

10 de marzo: ‘Showgirls’ (PELÍCULA)

La joven y ambiciosa Nomi Malone (Elizabeth Berkley) viaja a Las Vegas con el objetivo de convertirse en una estrella del espectáculo. Empieza trabajando como bailarina de strip-tease, pero acaba consiguiendo una audición para cantar en el coro de una obra del Casino Stardust, donde trabaja la starlette Cristal (Gina Gershon). Sin embargo, Nomi no tardará en darse cuenta de que el mundo que la rodea es más duro y menos brillante de lo que pensaba.

¿Qué queda por decir de una de las joyas de culto más importante de los últimos 30 años? Porque está a dos años de cumplir las 3 décadas. Una película que fue masacrada por la crítica y por los premios. Acumuló Razzies no solo en el año de su estreno, sino en ediciones posteriores. Además sepultó la prometedora carrera de Elizabeth Berkley, y casi hace lo propio con la de Paul Verhoeven, su director. Pero el tiempo la ha acabado poniendo en su lugar. Un thriller dramático de egos y de cómo triunfar en una ciudad tan difícil como Las Vegas.

Nos ha dejado escenas para el recuerdo, como la de la piscina, o el empujón por las escaleras; un póster ya mítico, y una villana como Gina Gershon. Es una película a reivindicar, y es de celebrar que Filmin la vaya a añadir a su catálogo este mes de marzo. Porque la fortaleza de las mujeres en esta película es de envidiar. ¡Ah! Y no olvidemos a Kyle MacLachlan, que siempre aporta un punto extra a cualquier proyecto en el que participe.

Estrenos en Apple TV+

10 de marzo: ‘Real Madrid: hasta el final’ (MINISERIE)

Salta al césped y acompaña al emblemático club de fútbol tras las cámaras para repasar su extraordinaria temporada 2021-2022. Alentados por su ferviente hinchada, rompen las estadísticas y hacen callar a los escépticos.

Parece mentira pero, desde que apareció ‘Ted Lasso’ en nuestras vidas, AppleTV Plus ha decidido multiplicar sus producciones unidas al mundo del deporte. Y ahora llega una más en forma de documental, dividido en tres episodios, que relata punto por punto la Champions nº14 que consiguió el Real Madrid el pasado año. Conocida como ‘La Champions de las remontadas’, este documental repasará todos los cruces que consiguió superar el equipo madrileño para ganar una nueva Liga de Campeones.

Con David Beckham como maestro de ceremonias, ‘Real Madrid: hasta el final’ buscará mostrar un lado más humano de los futbolistas del equipo campeón. Pero sin dejar de lado la épica de una victoria que ha trascendido los años y años de historia Del Real Madrid. Imágenes inéditas de los vestuarios y testimonios de nombres importantes acompañarán este pequeño documental.

Estrenos en SkyShowtime

10 de marzo: ‘Los Enviados’ (SERIE)

Dos sacerdotes que conocen de medicina, ciencia y leyes, se dedican a investigar los supuestos milagros ocurridos alrededor del mundo.

«Si eres fan como yo de la película ‘El secreto de sus ojos‘, o de cualquier historia de suspense,es una serie que te va a atrapar capítulo a capítulo, pues tiene un desenlace que no te esperas», dijo Miguel Ángel Silvestre durante la promoción del proyecto. «El espectador disfrutará mucho de este viaje, pues plantea una pregunta: ¿existen los milagros o no?«.

No es la primera vez que os hablamos de esta serie, que no solo cuenta con Miguel Ángel Silvestre como protagonista, sino que además tiene al argentino Juan José Campanella (director de ‘El secreto de sus ojos’) como creador y director. Ahí es nada. Con el prácticamente debutante guionista Molo Alcocer Délano, ‘Los Enviados’ es un thriller que busca el equilibrio entre la ciencia y la religión a lo largo de 8 episodios que van ganando en ritmo y en intensidad según se acercan al final.