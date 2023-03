Emma García se despide de ‘Fiesta’ incapaz de contener el llanto: «Todo va a salir bien»

Antes de acabar el programa de este sábado, Emma García, entre lágrimas, ha querido mandar un mensaje a dos compañeros de ‘Fiesta’ que no pasan por un buen momento

Emma García ha vuelto a dar rienda suelta a sus emociones este sábado, 4 de marzo, en ‘Fiesta’. Faltaban pocos segundos de programa, cuando la presentadora, mirando a cámara y visiblemente emocionada, ha querido mandar un mensaje a dos compañeros: Nacho y Marian, quienes no están pasando por un buen momento de salud.

«Me gustaría, en nombre de todo el equipo, mandar un abrazo enorme a nuestro querido guionista Nacho Lorente. Él se está recuperando estupendamente de una intervención y en nada lo tenemos de vuelta. Te echamos muchísimo de menos, ya te lo he dicho también por privado», comenzó diciendo Emma García.

A continuación, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada por la emoción, la presentadora se ha dirigido a Marian: «Quiero que mandemos un mensaje muy especial para nuestra compañera. Ya te echamos de menos en la redacción, tus sonrisas, tus risas… Eres una luchadora. Esto es solo un tropiezo más en la vida porque, con ese maravilloso carácter, con esas ganas, todo va a salir bien. Solo puede salir bien. Muchos besos, mucho ánimo y te queremos».

Dos emotivos mensajes para dos compañeros del programa que no están atravesando una buena situación. Y con los que Emma García pone de manifiesto el compañerismo que reina entre todos los trabajadores del magacín vespertino de los sábados y domingos en Telecinco. Tanto los que están frente a las cámaras, como los que están detrás.

Emma García en ‘Fiesta’

No es la primera vez que la presentadora se emociona en directo

Esta no es la primera vez que Emma García se emociona en directo. Es más, han sido varias las ocasiones en las que no ha podido contener las lágrimas, como cuando habló del fallecimiento de su padre. Cuando recibió la visita de su amiga Ainhoa Arteta en ‘Fiesta’ o cuando recibió en el plató al cantante Adrián Martín. En este último caso, ella misma reconoció, entre lágrimas: «Yo ya sabía que con él me iba a emocionar, me trasmite mucho».

Tras la actuación del joven artista, la presentadora le abrazó y explicó el motivo de sus lágrimas: «Me recuerda a una persona que se fue hace unos meses. Lloro de emoción y cariño, no puedo evitarlo». Instantes después, iba más allá y reconocía a los espectadores que «me recuerda a mi padre que se fue hace poco. Yo en esos momentos escuchaba las canciones de Adrián y lo vuelvo a revivir. A mí la música me emociona mucho», sentenciaba.