Emma García corta en seco una llamada de ‘Fiesta’ por lo que se llega a oír: «Hijo de puta»

Emma García se vio obligada a cortar la llamada telefónica con Tony Hernández, exmarido de Sara Montiel, después de que éste insultara gravemente a un colaborador.

Este sábado, 11 de marzo, ‘Fiesta’ rendía homenaje a Sara Montiel. Para ello, Emma García contabacon el hijo de la artista, Zeus, así como con reputados periodistas e invitados que la conocieron muy bien. Sin embargo, se vivió un desagradable momento que puso la nota amarga a tan bonito homenaje.

En un momento dado, el programa recibía la llamada de Tony Hernández, el que fuera el último marido de la actriz. «Yo siempre, desde niño, la adoré y yo hubiese sido incapaz de perjudicarla», empezó diciendo el cubano a quienes le acusan de aprovecharse de la actriz. Hay que recordar que él era mucho más joven que ella, por lo que su relación fue muy polémica.

Los colaboradores de ‘Fiesta’, muy críticos con el cubano, siguieron en sus trece pese a la llamada de éste. «Lo que haces es obnubilarte con la fama que rodeaba a Sara Montiel, te aprovechaste absolutamente de su fama, de su vida y de todo…», le reprochaba Marisa Martín Blázquez. Pero el momento más tenso estaba por llegar.

Emma García corta a Tony Hernández en ‘Fiesta’

Tony Hernández insulta gravemente a Carlos Ferrando: «Eres un hijo de puta»

Tony Hernández tenía guardada cierta inquina con el periodista Carlos Ferrando, por lo que saltó a su yugular después de que el colaborador le acusara de tener pareja cuando empezó con Sara Montiel. «Antonia era muy caprichosa. Cuando no quiso más la relación…», comentaba el cubano, quien no pudo seguir porque Carlos interrumpió con unas palabras que no le gustaron nada: «Pero ella también sabía que tú tenías pareja allí».

«Mira Carlos Fernando, eres un hijo de puta… Tú sí que eres un oportunista. Ella hablaba horrores de ti. Eres un petardo», salía de su boca. Estos gravísimos insultos provocaron el enfado de todos los colaboradores presentes en el plató, quienes le pedían respeto. Pero él seguía soltando pestes contra el periodista: «Yo le estoy insultado pero él a mí me ha faltado al respeto en muchos programas».

«Eres un mierdas«, soltaba el cubano, quien continuó durante toda la llamada insultando al periodista. Hasta tal punto que la presentadora le tuvo que pedir que no profiriera ningún insulto más y no dudó en cortar la llamada. Eso sí, no sin antes lanzarle un durísimo reproche: «Pensaba que ibas a mostrar cariño y respeto por Sara Montiel. Una pena que no haya podido ser así».