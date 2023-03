Marisa Martín Blázquez y Alessandro Lequio han desmontado la estrategia de Adara Molinero en ‘Supervivientes 2023’.

Con permiso del show que brindó Patricia Donoso en la gala de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ tras ese abandono que parecía irreversible pero del que luego se arrepintió; otro de los momentazos de la noche fue la primera gran pelea de Adara Molinero con Diego Pérez y Jaime Nava. Sobre ello han debatido también en ‘El programa de AR’ con colaboradores como Marisa Martín Blázquez, Bibiana Fernández o Alessandro Lequio.

El programa matinal de Telecinco ha emitido una pieza resumen de ese enfrentamiento a causa de las tareas en la isla como la manutención del fuego, la construcción de un refugio y la búsqueda de comida. Diego y Jaime han arrancado la aventura demasiado activos y han afeado que Adara se pase el tiempo tumbada en la esterilla. De manera que la trifulca estaba garantizada. «Adara viene…», ha empezado reaccionando Ana Rosa Quintana. «Entre otras cosas, para eso va», ha apuntado en esa dirección Joaquín Prat.

«Es Adara en esencia. Dice un cosa muy cierta, que el concurso es muy largo para empezar también así», ha comentado Antonio Rossi. «Ella ha empezado como terminó el último reality eh, discutiendo», se le ha escuchado verbalizar a Bibiana Fernández. «Yo creo que la experiencia es un grado. Ella tiene mucha experiencia, pero el exceso de confianza puede ser una trampa. En ‘Supervivientes’ hay que mojarse el trasero por la comida y yo creo que eso ella no lo tiene muy claro», ha opinado Alessandro Lequio.

«A ver, que algunos están en periodo de aclimatación, no pueden estar todos con el mismo ímpetu. Hay algunos que lo pasan peor en los primeros días y luego se van adaptando», ha rebatido Joaquín, rompiendo así una lanza a favor de Adara. «Lo malo no es la adaptación. Lo malo es que ella ni siquiera se ha enterado de lo que ha dicho el otro (Diego) desde el fuego y la mujer que se quiere venir, Patricia, le ha encendido y entonces Adara se ha levantado como una flecha. Con todo el dolor de cabeza pero, eso sí, como una flecha. Y después va y le echa al otro en cara que no se qué. Si te duele la cabeza, acuéstate», ha sentenciado Bibiana.

«Un poquito gana de bronca», ha apostillado Ana Rosa. «Por un lado tienen razón ellos (Diego y Jaime Nava) diciendo: ‘oye, si te dolía la cabeza, por qué no has avisado y has dicho me voy a tumbar un rato'», ha añadido Marisa Martín Blázquez sobre Adara. «Está jugando, porque Adara sabe y sabe jugar», ha reflexionado Quintana.

«Y ella es una provocadora nata. Si ella quiere y tiene que jugar a la provocación, va a jugar desde el minuto cero. Pero es lo que dice Lequio y Rossi, el concurso es muy largo y eso a veces puede jugar en su contra, porque los realities que ha hecho no tienen nada que ver con un ‘Supervivientes'», ha insistido Marisa. «Presentarse en ‘Supervivientes’ con la misma estrategia de otros realities es un error», le ha apoyado Lequio.

Unas demoledoras críticas hacia Adara Molinero cuando la edición no ha hecho más que empezar que han sido contrariadas contundentemente por Joaquín Prat. «Pues yo creo que es fundamental tener personajes como Adara en cualquier reality que se precie. Me da igual que sea en Guadalix de la Sierra o en los cayos hondureños», ha aseverado alto y claro.