El desliz con Rafa Castaño es de órdago en ‘Espejo Público’ y Griso apenas acierta a reaccionar

‘Espejo Público’ hablaba del apasionante duelo de Rafa Castaño y Orestes Barbero en ‘Pasapalabra’ cuando se producía una confusión.

El reñido duelo que están protagonizando en los últimos días Rafa Castaño y Orestes Barbero en ‘Pasapalabra‘ sigue dando para mucho y más después de que Antena 3 haya anunciado que uno de los dos se llevará el histórico bote esta semana. Un tema que ha abordado este miércoles Susanna Griso junto a sus colaboradores en ‘Espejo Público’.

El martes, Orestes se quedó solo a un acierto de llevarse los 2.260.000 euros de los que se compone el bote del programa. Y por ello, antes de saberse quién de los dos se llevará el bote, ‘Espejo Público’ salía a las calles de Sevilla para saber que opinan los sevillanos sobre este duelo de Rafa con Orestes. Como era de esperar muchos quieren que sea Rafa quién se lo lleve al ser paisano, aunque parece que el burgalés también tiene algún que otro fan en la ciudad de su rival.

De hecho, al volver del vídeo Susanna Griso hacía referencia a que «en la encuesta callejera parece que gana Orestes». Mientras que Diego Revuelta recalcaba que su reportera había tenido que afinar porque en Sevilla son todos «muy rafistas» en alusión a que son seguidores de Rafa Castaño.

Sin embargo, las palabras del copresentador de ‘Espejo Público’ generaban una gran confusión entre sus compañeros. «Hombre, hombre, no perdona, yo tengo familia en Sevilla y racismo no«, le recriminaba Marina Castaño. Mientras que Juan Luis Galiacho le corregía diciendo que «serán clasistas pero racistas…«.

Susanna Griso no puede contener la risa

La confusión de sus colaboradores provocaba que tanto Susanna Griso como el resto del plató no pudieran contener la risa. «¡Rafistas! Rafistas con F, no racistas«, les espetaba la presentadora de ‘Espejo Público’ a sus compañeros. «Te habíamos entendido mal los dos», se justificaba Galiacho que no paraba de reírse ante su metedura de pata. «Es que estamos un poco sordetes», apostillaba Marina Castaño.

Antes de concluir el tema, Susanna Griso se iba de la lengua y dejaba caer cuando se entregará el bote de ‘Pasapalabra’ a Orestes o Rafa Castaño. «Esto lo sabremos hoy o mañana», comentaba la presentadora de ‘Espejo Público’. «O el viernes», le matizaba Diego Revuelta. «Yo creo que esto cae antes», le replicaba ella mientras se escuchaba al copresentador como le hacía el gesto de que se callara. «Mañana tenemos aquí a Roberto Leal, una pista que os doy. ¿Por qué viene mañana Roberto Leal? Ahí lo dejo», añadía la presentadora.