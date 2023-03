Ana María Aldón detiene ‘Fiesta’ ante la fuerte insinuación que se oye contra su hija

Gema Aldón está siendo una de las concursantes más polémicas de ‘Supervivientes 2023′, pero también de las que más trabajan. Y su madre, Ana María Aldón, saca uñas y dientes contra quienes la ataquen, sobre todo, si ese alguien es Aurelio Manzano, su compañero de ‘Fiesta’. Y es que por todos es sabido la mala relación entre los dos colaboradores de Emma García.

Este domingo, 25 de marzo, la diseñadora no ha dudado en frenar al periodista ante las acusaciones que estaba soltando sobre su hija. Y eso que, tal y como ella misma ha reconocido, hay actitudes de Gema que no la gustan. En un momento del programa, la presentadora daba paso a un vídeo donde se hacía un repaso de los últimos enfrentamientos de la joven, sobre todo, con Raquel Mosquera, a la que tiene entre ceja y ceja.

Tras la emisión del vídeo, Amor Romeira se mostraba muy dura con la concursante. Y así se lo hacía saber a Ana María Aldón: «Hay gente que está sobreviviendo igual de bien, y no tiene estas formas tan malas como tu hija». Ha sido entonces cuando la exmujer de Ortega Cano reconocía no estar «orgullosa de ver esas imágenes». Si bien, la diseñadora dejaba claro que no se trataba de una «mala educación», sino que es más bien una «falta de autocontrol».

Los colaboradores de ‘Fiesta’

El tenso enfrentamiento entre Ana María Aldón y Aurelio Manzano

Sin embargo, el momento más tenso de la tarde se ha producido cuando Aurelio Manzano ha dado su opinión al respecto, cargando con Gema. Esto ha provocado que la madre de la joven haya saltado a defenderla, lanzándose a la yugular de su compañero. «Las formas y la educación jamás se pueden perder en ninguna de las circunstancias», aseguraba el periodista.

Unas palabras que a la colaboradora no le han hecho ninguna gracia: «Si sigues hablando de educación, vamos a tener un problema muy gordo tú y yo. Porque tú eres la persona que más falta de educación ha tenido de los que estamos aquí sentados». Pero su compañero no estaba de acuerdo con ella: «Jamás te he faltado al respeto. Una cosa es que no te gusten las informaciones que doy yo. Pero jamás te he faltado al respeto».

Emma García se posicionaba del lado de Aurelio Manzano y también criticaba la actitud de Gema Aldón. «Lo que está claro es que las actitudes son de una persona maleducada», sentenciaba la presentadora.