Álvaro Morte crea gran impacto al hablar de su cáncer: «Me dijeron que me cortaban la pierna»

El actor de ‘La casa de papel’, Álvaro Morte, fue diagnosticado de cáncer hace 15 años, pero es ahora cuando ha contado que estuvo a punto de morir

Álvaro Morte es uno de los actores más queridos y reconocidos de nuestro país por su papel de El Profesor en ‘La casa de papel‘, entre otros muchos trabajos. De ahí que haya creado un gran impacto al hablar del cáncer que sufre hace quince años y por el que está a punto de morir. El actor, en una entrevista en ‘El faro‘ ha hablado sin tapujos de esta cruda enfermedad.

El cáncer en el muslo izquierdo que le diagnostican estuvo a punto de dejarle sin pierna: «A mí me dijeron que me cortaban la pierna, que no sabían cuánto me quedaba…». En una situación tan extrema, Álvaro Morte defiende que no se puede señalar al enfermo por como afronta la enfermedad: «Cuando te dan una noticia de este tipo, te lo puedes tomar de muchas formas. Eres completamente libre de tomártelo como quieras».

Es más, se indigna con la actitud social de hoy en día respecto al cáncer: «Parece que últimamente hay como una corriente con la que yo no estoy nada de acuerdo que es esta de ‘no, si tú crees que te vas a curar te curarás y ‘seguro que vas a ganar la batalla’. El enfermo ya tiene bastante con lo que tiene». Álvaro Morte insiste: «El que tiene que luchar para salvar al enfermo es el médico. Y si el médico tiene dinero para salvarlo, lo hará mejor y más rápido. Pero no podemos volcar la responsabilidad de que te cures o no si estás más o menos animado, o si te lo tomas mejor o peor».

Por su parte, encuentra una forma en la que no hundirse y buscar la forma de tener ánimo para seguir adelante y siempre ha intentado «reírse de lo que puede». «No quiero decir que me lo tomara a cachondeo, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que intenté que no me tirara abajo el ánimo», matiza.

El cáncer llega a la vida de Álvaro Morte cuando está volcado en su profesión como actor, algo que hace que llegue a replanteárselo todo. «Me podría haber pasado en cualquier momento de mi vida, pero me pasó en ese momento. Si es verdad que hay una parte que dices ‘bueno, si me van a cortar la pierna, ¿cómo voy a seguir yo trabajando como actor?’. Pero bueno, preferí no pensarlo».

«Al final todo afortunadamente salió bien. No ha vuelto a dar la cara nunca más», declara, dejando claro que el cáncer ya es pasado en su vida. Eso sí, mirándolo con perspectiva, tiene claro qué es lo peor de la enfermedad: «Lo peor de una enfermedad es sentirse enfermo. Lo que a mí me funcionó para enfrentarme a ello fue sentirme vivo».