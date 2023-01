Sale a la luz el mote homófobo con el que Belén Rodríguez llamaba a Chelo García-Cortés

Chelo García- Cortés se ha mostrado muy enfadada en ‘Sálvame’ con Belén Rodríguez por el desafortunado mote que le ha puesto: «No entiendo que aparezca con un abanico con la bandera LGTB»

Este jueves, 26 de enero, Chelo García-Cortés ha explotado contra Belén Rodríguez en ‘Sálvame’. ¿El motivo? El desafortunado mote que le ha puesto y que ahora, ha salido a la luz. En el programa vespertino de Telecinco se está hablando mucho del chat de WhatsApp que tenían Kiko Hernández, Belén Ro y Gustavo, el chófer de María Teresa Campos.

Según destapó el colaborador, en dicho chat se habrían hecho burlas hacia Carmen Borrego por su físico. Pero también se habría atacado a otros colaboradores de ‘Sálvame’, como a la propia Chelo García-Cortés. Este jueves se destapó el mote que Belén puso a la periodista de forma despectiva. Algo que, como era de esperar, a la aludida no le hizo ninguna gracia.

«No entiendo que aparezca con un abanico con la bandera LGTB y se meta con una mujer», empezó quejándose la colaboradora. Muy enfadada, le recriminaba que «si tú quieres apoyar al colectivo, no te metas con otra mujer y le llames, según parece, ‘Don Consuelo’. Soy tan mujer como tú, o más».

En opinión de Chelo García-Cortés, «es muy feo que una mujer ponga un mote a otro». Además, ha salido en defensa de Carmen Borrego: «También es muy feo que se metan con el físico de los demás. Hay que mirarse todos los días al espejo».

Kiko Hernández, acusado de manipulación

Al parecer, y siempre según Kiko Hernández, Belén Rodríguez no solo habría hecho comentarios muy feos sobre Chelo, sino también hacia su esposa, Marta Roca. Un ataque que, a la periodista, ha dolido más que el que, supuestamente, hizo sobre ella: «Al cabo del tiempo yo me entero de que mi defensora de ‘Supervivientes’ fue mi mujer. Sé que se mete con ella, pero no sé qué dice, porque no he querido saberlo». Pero deja claro a su excompañera que «para llegarle a la suela de los zapatos (a su mujer), tienes que volverá nacer».

Respecto a este chat, Carmen Borrego salió en defensa de Gustavo, el chófer y mano derecha de su madre, a pesar de que participase en las burlas del grupo. Y no dudaba en tachar de «manipulador y mentiroso» a Kiko Hernández. La colaboradora cree que es su compañero el que provoca a Gustavo para que hable mal de ella. «No te lo crees ni borracha», se defendía el tertuliano. Asimismo, Kiko fue acusado también de manipular la conversación del chat. Una acusación que hizo estallar al ex gran hermano como pocas veces antes.