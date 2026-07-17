'La Promesa', avance capítulo del lunes 20 de julio en RTVE: Manuel y Julieta se la juegan con su decisión

En el capítulo de 'La Promesa' del lunes 20 de julio, el padre Samuel sufre un desaforado ataque de ira de María Fernández, fruto del miedo a que la bebé muera por la infección que le mantiene en una situación muy crítica.

Por su parte, Martina le entrega una solución temporal a Julieta para evitar que se quede embarazada de Ciro hasta que esté preparada. Mientras, Julio Sopena, con el respaldo de Tomasa, critica la calidad del servicio del palacio de los Luján y lo tilda de "deficiente" ante el duque de Buenaventura.

El aristócrata les refuta y les pide fundamentos ante tales manifestaciones y Julio airea supuestos errores que comprometen su salud. Las intenciones de Julio y Tomasa de malmeter al duque contra el servicio de La Promesa triunfan y derivan en una crisis grande.

Martina, para disipar dudas y quedarse más tranquila, interroga a Petra veladamente para verificar si presenció uno de los encuentros a solas con Adriano, que desde hace días tiene en la cabeza la sospecha de que la criada les cazó besándose.

Entretanto, los sentimientos de Manuel por Julieta se desbordan y, aun con la presencia de su primo Ciro en el hangar, le entrega una nota a la joven citándola a medianoche en los jardines de La Promesa. Con nocturnidad, Julieta y Manuel se reúnen para dar rienda suelta a la pasión efervescente que ha nacido entre ellos.

Resumen del capítulo 869 de 'La Promesa' ofrecido este viernes 17 de julio

En el capítulo de este viernes 17 de julio, Julio y Tomasa planean más jugarretas contra el servicio de La Promesa, a quienes consideran unos ineptos. Ahora exigen comer el mismo menú que los señores. Las cocineras y las doncellas no se creen la desfachatez de los nuevos y, sobre todo, lo fría que se ha vuelto Tomasa.

Alonso sigue atormentado por la culpa, temiendo que la muerte de la bebé pese para siempre sobre su conciencia si no logra salvarse. En un momento de desesperación, María reza a Jana por la vida de su hija. Julieta busca la ayuda de Martina para no quedarse embarazada de Ciro.

Máximo, por su parte, ofrece trabajo como su segundo a Curro. La propuesta genera un nuevo foco de tensión con Ángela. Él le pide que le dé una oportunidad al duque y ella termina accediendo, pero con la boca pequeña. Adriano está convencido de que fue Petra quien los vio besarse. ¿Estará en lo cierto? Samuel sugiere bautizar a la niña por si muere.