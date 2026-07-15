El rótulo que RTVE ha puesto en 'La Hora de La 1' tras la derrota de Francia ante España en el Mundial está resonando fuerte

La celebración nacional continúa tras la clasificación de España en la final del Mundial de fútbol que tendrá lugar este domingo 19 de julio, y los dardos a Francia por su derrota en el campo frente a La Roja han inundado las redes en las últimas horas e incluso la propia programación de RTVE. De hecho, 'La hora de La 1' ha sorprendido este miércoles por la mañana con un ingenioso titular que se mofaba de la eliminación de la selección francesa y que ha dado que hablar.

La selección francesa encajó una derrota especialmente dura este martes 14 de julio, día de su Fiesta Nacional, y la decepción por el 0-2 que ha catapultado a La Roja hacia la final se ha traducido en los titulares de la prensa nacional de este miércoles. "El accidente de Dallas", se ha podido leer en el medio deportivo L'Equipe, que ha hecho referencia a la ciudad estadounidense donde se libró el partido.

El rótulo de 'La hora de La 1' con el que TVE se mofa de la derrota francesa en el Mundial

"El sueño se acabó para los Bleus, eliminados sin contemplaciones del Mundial por La Roja", ha titulado también Le Figaro, calificando la actuación del equipo como "un desastre total" y subrayando que ofrecieron una de sus peores actuaciones de los últimos años, viéndose completamente "desbordados" ante el equipo español. Y esa misma decepción ha ocupado gran parte de la escaleta de esta mañana en 'La hora de La 1', firmando uno de los rótulos más destacados de la jornada en TVE.

En un punto de la emisión, el matinal de La 1 conectaba con su corresponsal en París, Mavi Doñate, que no ha dudado en describir el ambiente en las calles de la ciudad. "Hay muchas frustración. Sabían que iba a ser complicado, pero finalmente Francia queda eliminada. La decepción es lo que domina las calles de París en este momento", ha asegurado la periodista mientras en pantalla se podía leer el rótulo "Liberté, égalité… eliminé".

Así, el equipo de 'La hora de La 1' ha firmado un juego de palabras que hace referencia al lema oficial de la República Francesa "Liberté, Égalité, Fraternité" (Libertad, Igualdad, Fraternidad). "En el bar en el que lo hemos seguido, caras de decepción ante ese primer gol de penalti y después el gol de Porro. Otros en la calle nos dicen que España ha jugado bien, mejor que Francia y bueno, ya decimos, la decepción es lo que domina las calles de París en este momento", resumía la enviada especial para finalizar su conexión.