Ingrid Betancor pierde el control en 'Supervivientes 2026' y traspasa el perímetro de seguridad

Ingrid Betancor ha perdido el control en 'Supervivientes 2026' como consecuencia del nuevo temporal que ha azotado los Cayos Cochinos y que ha dejado a los concursantes totalmente exhaustos después de casi 48 horas de precipitación ininterrumpida.

Sin embargo, en quien más ha hecho mella ha sido en la periodista deportiva, que, presa de la ira y de la desesperación, ha intentado sobrepasar el inviolable perímetro de seguridad que establece la organización y que controlan los inspectores.

El hambre voraz, el no poder descansar y la fuerte tormenta la han empujado a la exasperación más absoluta y los nervios la han dominado, encarándose a una inspectora y, posteriormente, lanzando una olla con furia. Ingrid Betancor ya avisó de que la lluvia era su talón de Aquiles y motivo de peso de su desquicie, y no mentía.

"No puedes pasar el límite", le frenaba la encargada de supervisar que los concursantes no se salten el espacio delimitado por el equipo de 'Supervivientes 2026'. "¿Y qué hago? ¿Me sigo mojando? No tengo nada seco", clamaba Ingrid Betancor completamente desaforada.

Acto seguido, agarraba la olla en la que suelen cocinar en su equipo y la lanzaba por los aires con evidente vehemencia, siendo el resultado de un estado de nervios incontrolable después de permanecer calada hasta los huesos durante tantas horas seguidas.