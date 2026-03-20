'Supervivientes 2026' enfrentó a los concursantes a una de sus pruebas más icónicas: 'El potro de vértigo', un reto en el que el equilibrio y la fuerza jugaban un papel esencial. Con este juego, se buscaba designar al líder semanal de cada equipo y, en el caso de Playa Derrota, el ganador fue Aratz Lakuntza.

El concursante vasco revalidó el liderazgo del jueves anterior y volvió a alzarse con el preciado collar, demostrando así que es uno de los principales activos del casting a nivel físico. Ya contamos que se trataría de un titán para las pruebas y que su brillante participación en 'El Conquistador' en la ETB y ser bicampeón del mundo en Carreras de Obstáculos (OCR) le avala.

Tras la victoria, María Lamela le hizo entrega del collar, que además le otorgaba el privilegio de ser inmune a las terceras nominaciones de la edición y, a su vez, la gran responsabilidad de ejercer una nominación directa dentro de su campamento (eligiendo por segunda semana consecutiva a Claudia Chacón).

Y en ese momento, Aratz Lakuntza quiso realizar una dedicatoria hacia su padre por ser 19 de marzo, Día del Padre. Sin embargo, en mitad de ese emotivo instante, el joven pronunció unas palabras que están trayendo mucha cola en las redes y que, muy posiblemente, fueron fruto de un estado de tensión y euforia lógico.

Aratz Lakuntza: "Lo dedico a mi padre y a todos los padres de España, que al final son los que trabajan"

"Se lo quiero dedicar especialmente a mi padre porque es el día del padre. Que sepa que es la persona que más admiro en este mundo, le quiero un montón. Se lo dedico a él y a todos los padres de España, que al final son los que trabajan. Mi padre ha luchado mañana y tarde porque yo esté aquí y se lo debo todo. Así que lo dedico, sobre todo, a mi aita", verbalizó Aratz Lakuntza.

Min 0:50. Aratz “Se lo dedico a mi padre y a todos los padres porque, al final, son los que trabajan”



El comentario es desafortunado con ganas vaya… #SVGala3 pic.twitter.com/lHar10rFtE — caracoleole💫🍓 (@caracoleole21) March 20, 2026

Pues bien, el comentario "se lo dedico a mi padre y a todos los padres que, al final, son los que trabajan" está desatando una generalizada indignación, siendo tachado de "desafortunado" como mínimo y de profundamente "machista" en los casos más extremos.

Cierto es que la frase que pronunció Aratz Lakuntza fue controvertida, pero pudo tratarse de un inconsciente error en su forma de expresarse a causa del éxtasis de un momento como ese.