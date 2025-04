'Sueños de Libertad', avance semanal del 21 al 25 de abril: Damián busca al asesino de Jesús y Luz acorralada

'Sueños de libertad' arrancó su segunda temporada por todo lo alto tras la muerte de Jesús de La Reina. Más allá de la salida de Alain Hernández, los nuevos capítulos están marcados por la llegada de un nuevo personaje misterioso, Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón y que parece que pondrá todo patas arriba junto a otras nuevas incorporaciones que también han dado un giro a todo.

Tras el parón en su emisión este viernes por ser Viernes Santo, 'Sueños de libertad' volverá a la parrilla de Antena 3 el lunes 21 de abril antes de enfrentarse a 'La familia de la tele', el nuevo magacín de TVE con el equipo de 'Sálvame'.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Los Merino seguían en vilo tras la operación de Luis. Por si fuera poco, Luz empezaba a sospechar que a Gema le sucede algo pues ha estado muy alterada por la operación de su cuñado y optaba por preguntarle a Joaquín pero él echaba balones fuera y le decía que todo es debido a su nerviosismo.

Damián citaba a sus hijos en la fábrica para ponerles sobre aviso del verdadero peligro que representa el poder de don Pedro. El patriarca tiene miedo de que la empresa familiar se vaya al traste y termine en otras manos y aseguraba que está dispuesto a cualquier cosa para arrebatarle el poder a Carpena.

Después, Andrés y Marta acudían al hospital para interesarse por el estado de Luis y terminaban discutiendo con Joaquín por no haberles contado nada de lo que le sucedió a su primo. Es entonces cuando ambos descubrían que el golpe de Luis fue por culpa de Jesús.

En la mansión, la guerra entre Begoña y María por la tutela de Julia sigue abierta y ambas trataban de ganarse el cariño de la niña. Paralelamente, María empezaba a sentir que Raúl se muestra muy interesado en ella y parece que a ella no le desagrada su presencia.

Mientras, Marta empezaba a replantearse cambiar su testamento para incluir a Fina y así se lo hace saber a Pelayo y este traicionaba su confianza contándoselo a Damián. Por otro lado, Manuela optaba por no contarle a Claudia su relación con Gaspar aunque finalmente es el dueño de la cantina el que le revelaba a la joven su incipiente relación.

Finalmente, don Pedro trataba de convencer a Digna para que reconsidere la propuesta de matrimonio que le hizo. Y en el hospital, todo se complicaba cuando Luis sufría una grave crisis que hacía que el doctor Herrera decidiera volver a operarle.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 21 al viernes 25 de abril:

Capítulo 291 de 'Sueños de libertad' - Lunes 21 de abril

La vida de Luis pende de un hilo tras tener que volver a ser operado. Don Agustín acude al hospital para interesarse por su estado y acompañar a Digna, que no para de sentirse culpable al sentir que Dios la está castigando por haber estado implicada en la muerte de Jesús. Pero el párroco trata de quitárselo de la cabeza.

Por su parte, Damián mueve ficha en su guerra empresarial contra don Pedro y se cita con el antiguo socio de Carpena, que le cuenta lo que él ya sabía y es que el nuevo director de Perfumerías De La Reina es alguien sibilino y sin ningún escrúpulo. Paralelamente, don Pedro le encarga a Tasio que se encargue de la presentación del proyecto de las bases americanas en la junta, algo que no agrada nada a Joaquín. Y después Carpena trata de minar a Andrés y le obliga a revisar el plan de seguridad de la empresa por lo sucedido con Luis.

Mientras, en la tienda, la venta a domicilio sufre un problema pues una de las operarias no se presenta en su puesto. Y es que parece que don Agustín ha conseguido que algunas de las mujeres se nieguen a seguir con el proyecto. Y para no dejarla sola, Claudia y Fina se proponen ayudarla.

Luis consigue sobrevivir a la operación. No obstante, hay gran preocupación en Luz y en el doctor Herrera por las graves consecuencias que puede haber acarreado la cirugía y qué secuelas puede haber dejado. Tras regresar del quirófano, y pese a estar inconsciente, Joaquín no duda en hablar con su hermano y se desahoga con él confesándole el dolor que tiene porque no podrá ser padre por la enfermedad de Gema. Una conversación que su mujer escucha.

En la mansión, María y Begoña vuelven a chocar por el tipo de educación que tiene que recibir Julia después de que la niña no haya sido la elegida para ser la Cenicienta en la obra que están preparando. Y por otro lado, Manuela se prepara para su primera cita con Gaspar y Claudia opta por tener un detalle con su tía.

Finalmente, Digna tiene una pesadilla y revive todo lo que pasó con la muerte de Jesús. A la mujer le sigue persiguiendo la culpa. Tras verla agitada, Damián trata de tranquilizarla y ambos se terminan fundiendo en un abrazo.

Capítulo 292 de 'Sueños de libertad' - Martes 22 de abril

Tras la incertidumbre, Luis despierta de la segunda operación y Luz no puede contener la emoción ante el temor porque no saliera de la cirugía. Pero la felicidad en él y Luz aumenta cuando descubren que Luis ha recuperado el olfato. Algo que devuelve algo la esperanza a los Merino.

Por su parte, Tasio está muy nervioso pues es el encargado de presentar el proyecto de venta en las bases americanas y de defenderlo en la junta de la empresa. Para tratar de animar a su marido, Carmen opta por tener un bonito detalle con él: un traje nuevo.

Paralelamente, Andrés trata de presionar a María para que apoye a los De La Reina en la votación para proteger los intereses de Julia. Después, la mujer de Andrés se reúne con don Pedro y le revela que Damián se ha reunido con su antiguo socio y Carpena trata de que ella vote a favor del proyecto.

Finalmente, María, que es quien tiene la última palabra en la junta, no duda en apoyar el proyecto de venta en las bases americanas dando la espalda a los De La Reina. Tras la junta, Damián no duda en encarar a su nuera por como está manejando el legado de su nieta y María no se achanta y le deja claro que actuará siempre por su propio interés como hacía Jesús.

Tras conseguir operar con éxito a Luis, el doctor Herrera decide enfrentarse a su adicción al éter para retomar el control de su vida y de su vocación. Por otro lado, Digna habla con Gema y Luz para contarles la propuesta de matrimonio de don Pedro para conocer su opinión. Y tras la charla con sus nueras, Digna toma la última decisión y le confiesa a don Pedro que no puede casarse con él por ahora pero sí quiere seguir teniendo una relación con él.

Capítulo 293 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 23 de abril

Damián explota al ver que están perdiendo la fábrica por culpa de don Pedro y asegura que está solo en esta guerra pues sus hijos tienen demasiados escrúpulos. Tras hablar con Marta, el patriarca decide desenmascarar al director de la fábrica y contacta con el detective privado que ya trabajó para Jesús

Por su parte, Tasio y Carmen celebran el éxito de la reunión y lo bien que estuvo en la presentación, por lo que por ahora la confianza que le ha dado don Pedro seguirá intacta. Mientras que Irene aconseja a su hermano que tenga paciencia con Digna pues cree que tarde o temprano terminará aceptando casarse con él.

Luz acepta sustituir temporalmente a Fermín Herrera en el dispensario. Una noticia que llena de alegría a Begoña. Asimismo, Joaquín no duda en compartir con su cuñada la enfermedad de Gema y ella decide hablar con su cuñada para confesarle que existen otras maneras de convertirse en madre como es la adopción.

Damián acude a la fábrica y se enfrenta con don Pedro por su manera de dirigir la empresa familiar y le acusa de manipular tanto a los Merino como a María. Precisamente, María también celebra su primera victoria como tutora legal de Julia tras conseguir que sea ella la Cenicienta en la obra que preparan en el colegio. Algo que no le hace gracia a Begoña pues considera que no es bueno para la niña este tipo de educación de salirse con la suya.

Marta y Andrés deciden ir al hospital para preocuparse por el estado de Luis con la intención de suavizar la situación entre los Merino y los de La Reina. Tras ver que Luis les recibe con afecto, ellos prometen hacer mejor las cosas por el bien de la familia y de la empresa. Finalmente, Damián descubre que Jesús investigó a Luz y que la mujer de su sobrino es una farsante.

Capítulo 294 de 'Sueños de libertad' - Jueves 24 de abril

Begoña, consciente del peligro de que María siga educando a Julia, opta por hablar con Digna. Para la enfermera, las maneras que utiliza su ex cuñada para educar a su hija no son las idóneas para un niña tan pequeña. Todo mientras la propia Julia se muestra encantada de que María consiguiera que sea la Cenicienta.

Marta habla con Fina y le pone al corriente de lo sucedido en la junta y además le confiesa que estuvo con Pelayo y asegura que su marido puede ayudarle también profesionalmente. Algo que provoca los celos de la dependienta. Mientras Gema comparte con Joaquín la idea de Luz de adoptar a un bebé, algo que provoca emoción en Joaquín aunque ella le pide tiempo.

Irene pone al corriente de don Pedro de la situación del doctor Herrera y don Pedro empieza a sospechar de su baja médica. Y es que cree que hay algo turbio detrás de ese agotamiento que ha alegado además de descubrir el creciente interés de su hermana en el doctor.

Tras descubrir la gran mentira de Luz, Damián decide ir al dispensario para enfrentarse con ella. Y en la conversación, descubre que Jesús trató de amenazarla y eso provocó el enfrentamiento con Luis que acabó con su caída y por tanto su anosmia. Tras la conversación, el patriarca empieza a sospechar que Jesús no se suicidó y que o Luz o Luis pudieron estar detrás de su muerte. Y después, Digna decide intervenir para convencer a Damián de que no denuncie a Luz.

En la mansión, Claudia vuelve a mostrar interés por Raúl y no duda en preguntarle a su tía por él. Por otro lado, la tensión vuelve a estallar entre Andrés y María cuando él le reprocha a su mujer que está malcriando a Julia y Raúl opta por intervenir y sale a defender a María demostrando que su relación con ella empieza a ir más allá de lo profesional.

Capítulo 295 de 'Sueños de libertad' - Viernes 25 de abril

Luz está muy inquieta porque Damián haya descubierto que no es médico y comparte su temor con Begoña. Y la enfermera no duda en mostrarle su apoyo sabiendo de lo que es capaz su ex suegro. Paralelamente, Damián no se queda quieto e indaga con Fermín que opina de la doctora Borrell como profesional.

En la fábrica, don Pedro muestra una actitud cordial con Andrés. Un gesto que Digna agradece enormemente pues este tipo de afectos pueden mejorar la armonía familiar. Y en la tienda, Gema decide contarles su problema cardiovascular a sus compañeras y tras una charla con ellas le comunica a Joaquín cuál es su decisión final sobre la adopción.

Después, Begoña decide hablar con Damián sobre la situación de Luz y él le deja claro que la mujer de Luis es una farsante y si se descubre la verdad puede ser un escándalo y llevarles a todos a la cárcel. Por otro lado, Manuela se da cuenta de la actitud de Raúl con María y opta por hacerle una advertencia: que se aleje de los De La Reina.

Paralelamente, Julia muestra su deseo de que Andrés y María retomen su relación. Unas palabras que demuestran que la confianza de la pequeña en su tía y tutora legal están haciendo que caiga en su manipulación. Y Begoña empieza a temer que Andrés también caiga en el juego de su todavía mujer.

Damián opta por visitar a Luis en el hospital y él no duda en hablar maravillas de su mujer mientras su tío le reprocha que no le contara lo de su enfermedad y lo que se lo provocó. Finalmente, Digna celebra por fin que a su hijo Luis le van a dar el alta y don Pedro trata de seguir acercándose a ella.