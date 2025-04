Pelayo Díaz brota contra Anita y lanza esta acusación sobre ella fuera de cámaras en 'Supervivientes'

El último 'Oráculo de Poseidón' en el que han participado los concursantes de 'Supervivientes' ha estado marcado por la tensión. Todo ha comenzado después de que varios concursantes como Pelayo Díaz o Manuel González decidiesen no compartir su recompensa con Montoya, quien no ha participado en el último juego de recompensa debido a su débil estado de salud.

Este cuestionado comportamiento ha llegado a oídos de otros concursantes e incluso del otro equipo. Anita Williams ha sido una de las más críticas, quien no ha dudado en enzarzarse con Pelayo Díaz. "Yo no puedo controlar cómo la gente reacciona a las cosas. Yo puedo controlar cómo reacciono yo y me alegro cuando la gente consigue cosas, recompensas... Ese soy yo y lo que hagan los demás me da igual si se alegran, si reaccionan bien y si no, pues también".

Pelayo Díaz no se ha quedado ahí, sino que ha proseguido diciendo: "Ahora, que en la otra playa, Anita que no sabe ni lo que pasa en esta o se lo imagina... Una persona que miente y roba que venga a decir cómo nosotros tenemos que repartir nuestra recompensa era lo que me faltaba por oír". Antes de que Anita pudiese reaccionar, Montoya ha saltado en su defensa: "Las palabras de este señor... Cuando el mensaje era claro de que persona antes de concursantes y que todos concursamos para comer. Las historias y las leyendas aquí están reflejadas. Este hombre ha hecho historia realmente por ser la persona que más ha comido aquí y aún así tiene hambre".

En la misma línea, el concursante ha añadido: "Yo creo que en cada momento en vez de decir gracias voy a decir "Almax patrocina esta comida". El chico encima tiene apetencia de decirle a una persona que me está partiendo unas almendras porque tengo cuarenta de fiebre "Carmen, esas almendras, ¿para quién son?". Pues mira, a partir de ahora van a ser para el que se las curre y te vas a comer tú lo que ganes en tu recompensa. Tengo en la nuca todavía tus eructos".

A la luz el rifirrafe entre Pelayo Díaz y Anita en publicidad

Justo cuando Anita iba a intervenir en directo, Pelayo ha interrumpido a la joven para dar a conocer lo sucedido durante una de las pausas publicitarias. Visiblemente serio, Pelayo Díaz ha asegurado: "Yo lo único que te pido es que no me vuelvas a insultar como cuando estábamos en publicidad, ¿vale?". "¿Cuántas veces te he faltado yo el respeto?", ha preguntado descolocada la concursante. "Hace diez minutos me han insultado. Carlos, si una persona me vuelve a insultar o me grita...", ha amenazado el asturiano.

Ante ello, la principal aludida ha tomado la palabra para esclarecer lo sucedido. "Porque me has dicho tú eso primero. Vamos a ver. Me has dicho mentirosa y ladrona y te he dicho payaso porque parecéis un circo. Poco digo para lo que pienso y aún así, yo no juzgo a las personas", ha explicado con tono firme. Finalmente, Carlos Sobera ha intervenido para zanjar el asunto diciendo: "Bueno, de todas maneras tenéis que intentar evitar ese tipo de insultos. Es conveniente".